2:0 gegen Achtligist: Bielefeld quält sich durch die erste Runde

Arminia Bielefeld ist in die zweite Runde des Westfalenpokals eingezogen. Der 2:0-Sieg gegen den Bezirksligisten SG FA Herringhausen-Eickum war dabei aber alles andere als überzeugend.

Das erste von zwei Spielen in der "Pokalwoche" hat der DSC Arminia für sich entschieden. Wirklich überzeugen konnte die Arminia dabei jedoch nicht. Vor rund 3.000 Zuschauern im Herforder Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion - wovon rund 500 Bielefelder waren - erlöste Wintzheimer seine Elf in Spielminute 18 mit einem Strafstoß nach Foul an Belkahia.

Der Bezirksligist (8. Liga) aus dem Kreis Herford kämpfte das gesamte Spiel über leidenschaftlich, verteidigte kompakt und hatte sogar zwei Abschlüsse, bei denen mit etwas mehr Glück und Abschlussgenauigkeit sogar ein Treffer hätte herausspringen können. Bielefeld dagegen erspielte sich im gesamten Spielverlauf kaum nennenswerte Möglichkeiten und musste bis zur 79. Minute warten, ehe der eingewechselte Klos einen Einwurf per Kopf verlängerte und der erst 16-jährige Koch zum 2:0 vollstreckte. Dabei blieb es am Ende auch.

Kniat: "Es war einfach ein typisches Pokalspiel"

"Der Gegner hat alles reingehauen, sie haben es wirklich richtig gut gemacht und gut verteidigt. Darauf hatten wir relativ wenig Lösungen. Am Ende gewinnen wir zwar 2:0, aber es war einfach ein typisches Pokalspiel. Wichtig ist, dass wir eine Runde weitergekommen sind", bilanzierte Armninias Cheftrainer Mitch Kniat via Klubmitteilung.

Koch, erst am Wochenende gegen Dresden zum zweitjüngsten Drittligaspieler der Geschichte avanciert, äußerte sich nach seinem ersten Pflichtspieltreffer im Arminia-Dress wie folgt. "Es ist knapp geworden, weil der Gegner es richtig gut gemacht hat. Wir haben versucht, Fußball zu spielen, auch wenn das heute nicht ganz so gut geklappt hat." Ihn persönlich freue es "natürlich sehr, erst am Wochenende mein Debüt in der 3. Liga gegeben zu haben und heute gleich mein erstes Pflichtspieltor zu machen."

Bochum wartet im DFB-Pokal

Während für Herringhausen-Eickum am Wochenende der Ligastart in der Bezirksliga ansteht, wartet auf die Bielefelder das nächste Pokalspiel - dann jedoch im DFB-Pokal: Am Samstag um 18 Uhr empfängt der DSC in der heimischen Schüco-Arena den VfL Bochum (LIVE! bei kicker).