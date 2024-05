SG BBM Bietigheim vor Duell mit Alina Grijseels

In Budapest wurden heute die Halbfinalpartien für das Final 4 der EHF Champions League der Frauen ausgelost. Der Höhepunkt des europäischen Frauenhandballs auf Vereinsebene wird am 01./02. Juni in Ungarns Hauptstadt im MVM Dome ausgespielt.

Alina Grijseels (re.) trifft mit Metz auf mehrere Nationalmannschaftskolleginnen wie Xenia Smits Marco Wolf