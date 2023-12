SG BBM Bietigheim verpflichtet ungarische Nationalspielerin

Noemi Hafra, aktuell beim ungarischen Top-Team Györi Audi ETO unter Vertrag, wird ihre Karriere mit sofortiger Wirkung bei der SG BBM Bietigheim fortsetzen. Der Deutsche Meister und Champions-League-Teilnehmer konnte die Nationalspielerin per Leihvertrag für die kommenden anderthalb Spielzeiten verpflichten.

"Ich bin hochmotiviert und freue mich darauf, mit meiner neuen Mannschaft in Bietigheim zu spielen, die deutsche Liga zu entdecken und möglichst viele Erfolge mit diesem Top-Klub zu feiern", sagte Noemi Hafra zu ihrem Wechsel nach Deutschland.

In der Champions League kommt Noemi Hafra frühestens in den Play-Offs zum Einsatz, da sie im laufenden Wettbewerb bereits für Buducnost Bemax aufgelaufen ist. Györi Audi ETO verlieh sie Anfang der Saison zu dem montenegrinischen Abonnementmeister. Ihr Pflichtspieldebüt im Trikot des Tabellenführers der HBF gibt sie bei der Auswärtspartie in Dortmund am 27. Dezember 2023.

SG BBM Cheftrainer Jakob Vestergaard meinte zu der Verpflichtung der ungarischen Nationalspielerin: "Noemi Háfra ist trotz ihrer 25 Jahre schon sehr erfahren und wird uns für die bevorstehenden Aufgaben eine wertvolle Verstärkung sein, weshalb ich froh bin, sie ab sofort in unserem Team zu wissen."

Noemi Hafra begann ihre Karriere 2014 beim ungarischen Traditionsclub Ferencvaros Budapest. 2018 wurde die 25-jährige U20-Weltmeisterin und konnte zweimal die ungarische Meisterschaft (2015, 2021) gewinnen. Zudem wurde sie als Ungarns beste Nachwuchshandballerin (2017, 2018) und beste junge Spielerin der EHF Champions League (2019, 2020) ausgezeichnet. Bei der EM 2018 und der U20-WM 2018 gelang ihr als beste Spielerin im linken Rückraum der Sprung ins All-Star-Team.

2021 erfolgte ihr Wechsel zum fünfmaligen Champions-League-Sieger Györi Audi ETO KC. Ein Jahr später wurde Noémi Háfra zu Odense Handbold ausgeliehen, danach ging es per Leihe weiter zum montenegrinischen Abonnementmeister WHC Buducnost BEMAX, bei dem sie in der diesjährigen Königsklasse auch ihren neuen Teamkolleginnen gegenüberstand.