SG BBM Bietigheim verpflichtet deutsches Toptalent

SG BBM Bietigheim hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der amtierende deutsche Meister und Pokalsieger hat die Verpflichtung einer deutschen Nationalspielern zur neuen Spielzeit 2024/25 bekanntgeben.

Nach der schwedischen Nationaltorhüterin Johanna Bundsen von IK Sävehof sowie der deutschen Nationalspielerin Mareike Thomaier von Bayer 04 Leverkusen vermeldet der Bundesligist nun die Verpflichtung von Nationalspielerin Viola Leuchter.

Viola Leuchter sagt über ihren Wechsel: "Für mich ist der Wechsel nach Bietigheim eine tolle Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen und auf internationaler Bühne Erfahrungen zu sammeln. Die Zukunftspläne des Vereins haben mich sehr überzeugt und ich hoffe, mich unter den professionellen Bedingungen weiterentwickeln zu können. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und die kommenden Aufgaben mit der Mannschaft."

"Viola Leuchter verkörpert trotz ihres jungen Alters eine hochkarätige Rückraumspielerin mit enormem Potential, die auch zahlreiche internationale Topclubs verpflichten wollten. Wir sind genauso wie die Spielerin selbst davon überzeugt, dass dieser Wechsel einer mit großer Perspektive ist", erklärte SG BBM Sportdirektor Gerit Winnen.

Abschied von den Werkselfen nach fünf Jahren

Mit dem Wechsel nach Bietigheim ist auch klar, dass Viola Leuchter ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim TSV Bayer 04 Leverkusen nicht verlängern und die Werkselfen nach fünf Jahren verlassen wird.

"Viola ist eines der größten Talente in Deutschland und hat schon in jungen Jahren viel Verantwortung übernommen. Nicht nur bei den Elfen hat sich sie sich rasch zu einer Leistungsträgerin entwickelt und ist mit ihren 19 Jahren noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung, die nun in Bietigheim weiter nach oben gehen soll", so Andreas Thiel, Handball-Abteilungsleiter der Werkselfen.

Bei ihrer ersten WM-Teilnahme wurde die Linkshänderin, die 25 Tore bei einer Quote von 60% erzielte, gleich zur besten Nachwuchsspielerin des Turniers gewählt. Aktuell fällt die deutsche Nationalspielerin allerdings aufgrund einer Knieverletzung, welche sie sich im letzten WM-Platzierungsspiel gegen die Niederlande zuzog, aus.

2021 gewann Viola Leuchter die EM-Silbermedaille mit der U17-Nationalmannschaft, wurde dabei mit 55 Toren zur besten Rückraumrechten ins All-Star-Team gewählt. In der Saison 21/22 wurde sie mit den Werkselfen Deutsche A-Jugendmeisterin.