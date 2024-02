SG BBM Bietigheim verlängert mit Rückraum-Allrounder

Mit Tom Wolf vermeldet die SG BBM Bietigheim, aktuell Tabellenzweiter der 2. Handball-Bundesliga, die nächste Vertragsverlängerung. Der 29-jährige Rückraum-Allrounder ist einer der wichtigen Führungsspieler im Team von Iker Romero.

Tom Wolf hat in Bietigheim verlängert. picture alliance / Marco Wolf

"Zwei Dinge sind es, die mir die Entscheidung einfach machen: Wohlfühlfaktor und sportliche Situation", sagt Tom Wolf zu seiner Vertragsverlängerung bei der SG BBM Bietigheim. "Mit Mannschaft, Trainer und Verein passt es einfach ideal. Dazu kommt sportlich die Top-Ausgangslage, um unser Aufstiegsziel zu erreichen."

Führungsrolle im Team

"Mit Tom bleibt uns ein wichtiger Spieler für unser Gesamtkonstrukt erhalten. Von seiner Erfahrung und Charakterstärke profitiert nicht nur unser junges Team, auch im Austausch mit uns Vereinsverantwortlichen nimmt er eine zentrale Rolle ein", so SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger.

"Nach seinen Verletzungsproblemen im vergangenen Jahr nimmt Tom gerade wieder Fahrt auf und hilft uns als torgefährlicher Rückraumspieler und zuverlässiger Siebenmeterschütze."

"Die Führungsrolle in unserem homogenen Team kommt fast von alleine", sagt Wolf. "Ich bin vielleicht nicht mehr so schnell wie vor einigen Jahren bei der HSG Konstanz", so der gelernte Mittelmann mit einem Augenzwinkern, "aber ich bringe meine Erfahrung, Übersicht und Auge ins Spiel mit ein."