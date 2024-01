SG BBM Bietigheim verkündet Dreifach-Verlängerung

SG BBM Bietigheim stellt die Weichen für die Zukunft: Gleich drei Spielerinnen haben ihre Verträge beim amtierenden deutschen Meister über den Sommer 2024 hinaus verlängert.

Der Bundesligist gab heute bekannt, dass Karolina Kudlacz-Gloc, Sofia Hvenfelt und Anne With Johansen ihre zum Saisonende auslaufenden Verträge um zwei, bzw., jeweils eine Saison verlängert haben.

Beim amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger ist Karolina Kudlacz-Gloc auch in dieser Saison nicht mehr wegzudenken, seit 2017 steht Kudlacz-Gloc für die SG BBM auf dem Parkett. Die polnische Rekordnationalspielerin verlängerte ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30.06.2026 und geht damit in ihre achte und neunte Saison für Bietigheim.

Karolina Kudlacz-Gloc sagte über ihre Vertagsverlängerung: "Das war eine lange und bewusst überlegte Entscheidung, die wir als Familie getroffen hatten. Alle wichtigen Argumente, die notwendig sind, diesen Sport auf dem höchsten Niveau zu treiben lagen auf dem Tisch und es gab keinen Grund, meine Karriere nicht fortzusetzen. Deswegen bleibe ich weiterhin am Ball und möchte das neue Projekt mit meinem Einsatz in Ludwigsburg unterstützen. Ich bin sehr gespannt auf das Neue, das kommt und mein Herz freut sich immer noch, immer noch, alles für den Handball geben zu dürfen."

Skandinavisches Duo bleibt ebenfalls

Die schwedische Kreisläuferin Sofia Hvenfelt stieß vor dieser Spielzeit von Kopenhagen Handbold zur SG BBM. Mit der Nationalmannschaft ihres Landes holte sie bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft den vierten Platz, wozu die 27-Jährige einen entscheidenden Teil dazu beitrug. "Ich freue mich sehr, im Verein zu bleiben und in der nächsten Saison Teil des neuen Projekts in Ludwigsburg zu sein", so Hvenfelt.

Auch Anne With Johansen wird über die Saison hinaus beim deutschen Meister bleiben. Die Dänin, die mit ihren 19 Jahren die jüngste Spielerin im Kader der Bietigheimerinnen ist, wechselte von Ajax Kopenhagen an die Enz und wird auch in Zukunft das Trikot der SG BBM Bietigheim tragen. "Es ist mir eine große Freude, hier weiterzumachen", sagte With Johansen.

"Ich freue mich sehr, dass diese drei Spielerinnen weiter unser Trikot tragen", sagte SG BBM Cheftrainer Jakob Vestergaard zu der Dreifach-Verlängerung. "Karolina Kudlacz-Gloc ist mit ihrer Erfahrung, ihrem Einsatzwillen und ihrer Vorbildfunktion sehr wichtig für das gesamte Team. Sofia und Anne haben in ihrem ersten Jahr gezeigt, dass unsere Erwartungen in ihre Rollen mehr als zufriedenstellend ausfüllen und beide in ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende sind."