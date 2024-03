SG BBM Bietigheim spielt um Einzug ins Champions League-Viertelfinale

Erstmals in der Vereinsgeschichte hat die SG BBM Bietigheim die Play-offs der Champions League erreicht. Dort wartet am heutigen Sonntagnachmittag (17. März, 16 Uhr) das Hinspiel gegen das dänische Topteam Ikast Handbold auf die Bietigheimerinnen.

Die SG BBM Bietigheim um Kapitänin Xenia Smits spielt am Sonntag um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. IMAGO/wolf-sportfoto

Eine Woche nach der bitteren 28:30-Finalniederlage im DHB-Pokal gegen die TuS Metzingen richtet sich der Blick der SG BBM nun auf den Europapokal. Dort spielt der amtierende deutsche Meister in Hin- und Rückspiel gegen Ikast Handbold um den Einzug ins Viertelfinale.

Es ist das Aufeinandertreffen des Sechsten der Gruppe A und des Dritten von Gruppe B. Bietigheim ist mit fünf Siegen in die Champions League gestartet, unter anderem gegen die Topteams CSM Bucuresti und Brest Bretagne. Danach konnten von den neun weiteren Spielen aber nur noch zwei gewonnen werden, sodass man bis auf den sechsten Platz abrutschte.

Allerdings zeigte die SG besonders in den beiden Spielen gegen den ungarischen Meister Györ und den dänischen Vizemeister Odense, dass man gegen die europäischen Spitzenteams durchaus mithalten kann. Das gilt es jetzt auch gegen Ikast zu beweisen, wobei die Bietigheimerinnen als Außenseiter in die Play-offs gehen.

Schwere Aufgabe

Der viermalige dänische Meister blieb auf internationalem Parkett sechs Spiele in Folge ungeschlagen. Am Ende fehlte nur ein Punkt zum direkten Erreichen des Viertelfinals. Seit 2020 wird die Mannschaft von Kasper Christensen trainiert.

Er führte den Verein in der vergangenen Saison zum dritten European League-Sieg und damit nach sechs Jahren wieder in die Champions League. Hier erreichte Ikast in der Vergangenheit bereits drei Mal das Viertelfinale, kam 2003 sogar bis unter die letzten Vier.

Um die Chancen auf ein Weiterkommen zu erhöhen, soll aus Bietigheimer Sicht im heutigen Heimspiel eine gute Basis gelegt werden.