SG BBM Bietigheim nimmt Fynn Nicolaus unter Vertrag

Die SG BBM Bietigheim verstärkt sich in der kommenden Saison im Rückraum, die Pressemeldung des Vereins spricht von einem "Transfercoup" und führt aus: "Mit Fynn Nicolaus stößt eines der Top-Talente des deutschen Handballs zum ambitionierten Zweitligisten."

"Ich bin sehr glücklich, dass ich ab Sommer in Bietigheim weiterhin für einen Verein aus der Region spielen werde, der sich einen sehr guten Namen in der Entwicklung junger Spieler gemacht hat. Zudem freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Iker Romero und der Mannschaft, die für einen herausragenden Teamgeist steht", blickt Fynn Nicolaus seiner neuen Aufgabe entgegen.

Fynn Nicolaus ist ein Kind der Region, begann als 8-Jähriger mit dem Handballspielen bei seinem Heimatverein in Großbottwar. Sein Talent wurde aber schnell über die Region hinaus bekannt und so berief ihn der Deutsche Handballbund 2019 in den Elitekader. Im selben Jahr wechselte Nicolaus zum TVB Stuttgart und kam als 16-Jähriger und damit jüngster Spieler der Bundesligageschichte in der Saison 2019/20 erstmals in der Beletage des deutschen Handballs zum Einsatz.

Seit der Spielzeit 2020/21 gehört er bereits fest zum Stammkader des TVB. In der aktuellen Saison spielt der 1,94 m große Rückraumlinke sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eine wichtige Rolle. "Welch außergewöhnlichen Spieler die SG für sich gewinnen konnte, unterstreicht der Fakt, dass Nicolaus vor kurzem mit 20 Jahren bereits sein 100. Spiel in der stärksten Liga der Welt bestritt", so die Bietigheimer.

Vorfreude bei Romero, Schweikardt "tut es weh"

"Mit seinem starken Eins gegen Eins, seiner ausgeprägten Spielintelligenz und Dynamik sowie seinem großen Kämpferherz passt Fynn perfekt zu unserer Spielweise und wird unser Spiel weiter bereichern", lobt SG-Cheftrainer Iker Romero den Neuzugang.

Auch SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger zeigt sich sehr glücklich über die Neuverpflichtung: "Dass sich mit Fynn Nicolaus eines der größten Talente des deutschen Handballs, das zudem aus der Region kommt, für uns entschieden hat, macht uns sehr stolz. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich unsere harte Arbeit auf und abseits des Handballfeldes auszahlt und wir auf dem richtigen Weg sind."

Auch der TVB Stuttgart bestätigte den Abschied von Fynn Nicolaus bereits offiziell. "Wir hätten sehr gerne mit Fynn weiter zusammengearbeitet. Leider hat Fynn sich anders entschieden. Seine Beweggründe mehr Spielzeit und eine größere Rolle zu bekommen, können wir natürlich nachvollziehen. Trotzdem tut es weh, einen Jungen aus dem eigenen Nachwuchs vorerst einmal ziehen lassen zu müssen", so TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

