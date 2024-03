SG BBM Bietigheim holt Torhüterin zurück

Der amtierende Deutsche Meister und Pokalsieger SG BBM Bietigheim gibt mit Torhüterin Nicole Roth den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Die 28-Jährige kehrt vom Thüringer HC zurück zur SG BBM, bei der sie bereits in der Saison 2017/2018 zwischen den Pfosten stand.

Nicole Roth gehört zu den beständigsten und besten Torhüterinnen, welche die Handball Bundesliga Frauen zu bieten hat. Ihre Anfänge hatte sie in der Nachwuchskaderschmiede des HC Leipzig, wo sie auch ihre ersten Profischritte unternahm. Zur Saison 2017/2018 folgte der Wechsel zu SG BBM Bietigheim, verbunden mit einem Zweitspielrecht für den VfL Waiblingen. Über die Stationen Sport-Union Neckarsulm und TuS Metzingen gelang Nicole Roth zum Thüringer HC, mit dem sie unter anderem das Final4 der European League im vergangenen Jahr erreichte. Ihre Paraden brachte sie in den erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Mit ihren überragenden Leistungen, wie zuletzt im Spiel gegen ihren künftigen Verein, zeigte sie, dass sie zu den besten deutschen Torhüterinnen gehört.

Nicole Roth sagt über ihre neue Aufgabe an alter bzw. neuer Wirkungsstätte: „Es freut mich riesig, erneut die Möglichkeit von Bietigheim bekommen zu haben, einen weiteren Schritt in meiner sportlichen Karriere zu gehen. Vor allem das professionelle Umfeld im Verein, die Perspektiven, die sportliche Herausforderung und die Art des Miteinanders haben mich dazu ermutigt, den Wechsel noch einmal in den Süden zu wagen."

SG BBM-Cheftrainer Jakob Vestergaard ergänzt: „Mit Nicole haben wir eine deutsche Toptorfrau gefunden. Vor Kurzem konnte jeder in der Halle sehen, welch außergewöhnliche Fähigkeiten sie besitz. Deswegen freuen wir uns sehr, sie im Kader zu haben. Ich bin überzeugt, dass sie sich auch in der nächsten Saison weiterentwickeln und uns helfen wird."

Nicole Roth unterschrieb einen Vertrag über die kommenden beiden Spielzeiten bei der SG BBM Bietigheim, welche ab der Saison 24/25 als HB Ludwigsburg an den Start geht.