SG BBM Bietigheim holt Rechtsaußen aus der 1. Liga

Die um den Aufstieg ins deutsche Handball-Oberhaus kämpfende SG BBM Bietigheim vermeldet für die nächste Saison einen erstligaerfahrenen Neuzugang auf der rechten Außenposition.

Mit dem 24-jährigen Moritz Strosack kommt ein Spieler mit der Erfahrung aus bislang 86 Erstligaspielen zu den Schwaben. Der Linkshänder wechselt vom SC DHfK Leipzig ins Ellental und tritt in die Fußstapfen von SG-Routinier Christian Schäfer, der nach 17 Jahren in Bietigheim im Sommer seine aktive Karriere beenden wird.

"Ich bin nach Leipzig gekommen, um hier mit Spaß und Freude Handball zu spielen. Da ich derzeit keine Spielzeit bekomme, habe ich die Notwendigkeit gesehen, den Verein zu verlassen, was natürlich schade ist, denn ich habe mir meine Zeit in Leipzig anders vorgestellt. Für meine Entwicklung ist der vorzeitige Wechsel aber der richtige Schritt, da ich in Bietigheim großes Potenzial sehe, sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft den nächsten Step zu machen“, sagt Moritz Strosack zu seinem schnellen Abgang aus Leipzig.

Günther: "Hatte extremes Pech"

"Moritz ist ein super Typ, der sich immer in den Dienst von Mannschaft und Verein gestellt hat. Er hat hier überhaupt nichts falsch gemacht, sondern hatte extremes Pech mit seiner Verletzung zu Saisonbeginn. In dieser Zeit hat Staffan Peter seine Chance beim Schopfe gepackt und sich fest in unseren Bundesligakader gespielt", erklärt SC DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther.

"War für alle schwierig"

"Die Konstellation mit drei Rechtsaußen war für alle schwierig - und deshalb bin ich sehr froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, die Moritz wieder mehr Spielzeit ermöglicht. Jetzt drücke ich ihm die Daumen, dass das auch in der 1. Liga klappt und wir im Endspurt der Saison gemeinsam noch viele Punkte holen", so Karsten Günther.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Strosack: "Ich bin sehr glücklich, in der nächsten Saison ein Teil der SG zu sein. Die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Topteam und Aufstiegsaspiranten der zweiten Liga entwickelt. Zur weiteren Entwicklung möchte ich meinen Teil beitragen. Außerdem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Iker, da ich als Außen aufgrund der spanischen Spielweise noch einiges von ihm lernen kann."

Spahlinger: "Passt perfekt"

SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger sagt: "Wir beobachten Moritz‘ Werdegang schon längere Zeit. Er hat sich in Balingen von einem großen Talent zu einem gestandenen Erstligaspieler entwickelt. Mit seiner Schnelligkeit im Umschaltspiel, seinem herausragenden Sprungvermögen und seiner hohen Wurfvariabilität passt Moritz perfekt zu unserer Spielweise."

Handball ist im Hause Strosack Familiensache. Eigentlich alle in der Familie, so erzählt es Moritz Strosack, spielen oder spielten Handball. Wer den Namen Strosack in dieser Spielzeit auch in der zweiten Liga verortet, liegt nicht falsch: Moritz‘ Cousin Peter spielt bei Bayer Dormagen - übrigens ebenso auf Rechtsaußen.

Moritz Strosack ist in Altenheim in der Ortenau aufgewachsen und hat beim dortigen TuS sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Mit der deutschen Jugend-Nationalmannschaft gewann er 2016 die Bronzemedaille bei der U18-Europameisterschaft.

Ein Jahr später wechselte Strosack zur HBW Balingen-Weilstetten und gehörte seit der Spielzeit 2020/21 fest zum Erstligakader der "Gallier von der Alb". Zur aktuellen Saison schloss er sich dem SC DHfK Leipzig, derzeit Tabellenachter der 1. Bundesliga, an.