SG BBM Bietigheim holt Norwegerin

Die SG BBM Bietigheim, welche ab der neuen Saison als HB Ludwigsburg an den Start geht, vermeldet mit einer Norwegerin den vierten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Die 25-jährige linke Rückraumspielerin Guro Nestaker wechselt vom norwegischen Vizemeister Storhamar Handball zum amtierenden deutschen Double-Sieger.

Für die Norwegerinnen aus Hamar spielt die Rechtshänderin seit sechs Jahren und trat in dieser Zeit in der Champions League sowie in der European League an. In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 traf sie im EHF-Cup jeweils auf die SG BBM Bietigheim.

Für die Nationalmannschaft ihres Landes bestritt Nestaker bisher drei Länderspiele. Durch den Wechsel erhofft sie sich, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu machen, um sich durch gute Leistungen wieder ins Blickfeld des Nationaltrainers zu spielen.

"Moderne Rückraumlinke mit ausgezeichneter Physis"

SG BBM-Cheftrainer Jakob Vestergaard: „Guro ist eine moderne Rückraumlinke mit einer ausgezeichneten Physis. Im Angriff ist sie vielseitig einsetzbar und sie ist auch stark im eins gegen eins. Sie passt in unser Spielkonzept, mit viel Tempo nach vorne auf Basis einer guten Abwehr, wir erwarten viel von ihr."

Guro Nestaker sagt über ihre Beweggründe nach Ludwigsburg zu wechseln: „Der Verein hat ein spannendes Projekt und ist bereits seit vielen Jahren auf einem hohen Niveau. Für diesen Club zu unterschreiben, fühlt sich für mich und meine Karriere richtig an. Als sich die Gelegenheit bot, war es leicht, „Ja" zu sagen. Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, dem Team beizutreten."