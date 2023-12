SG BBM Bietigheim hält Torhüter

Mit Fredrik Genz bleibt die Nummer 1 im Tor der SG BBM Bietigheim dem aktuellen Spitzenreiter der 2. Handball Bundesliga auch über die laufende Saison hinaus erhalten.

Nach Cheftrainer Iker Romero und Kapitän Paco Barthe einigte sich auch Fredrik Genz mit dem Verein auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags bis 2026. Das gab die SG BBM am Vortag des DHB-Pokal-Achtelfinales gegen Genz‘ ehemaligen Verein, die Füchse Berlin, bekannt. Der heute 26-Jährige war 2022 aus der Hauptstadt nach Bietigheim gewechselt.

Der Torhüter habe maßgeblichen Anteil am aktuellen Höhenflug des Teams von Iker Romero hat. "Mit einer Quote von fast 32 Prozent und 157 gehaltener Bälle gehört der gebürtige Waldbröler zu den besten Keepern in der 2. Liga", so die SG BBM Bietigheim in der Presseerklärung zur Vertragsverlängerung.

Seine leistungsorientierte Karriere startete Fredrik Genz 2014 beim TSV Bayer Dormagen. Drei Jahre später geriet Genz aufgrund seiner Leistungen in den Fokus des Hauptstadtclubs, für den er zunächst in der 3. Liga die Bälle abwehrte, aber auch vereinzelt im Bundesliga-Team zum Einsatz kam.

Zur Saison 2019/20 erhielt Fredrol Genz ein Doppelspielrecht beim TuSEM Essen und sammelt in der 2. Liga Spielpraxis. Bis 2022 folgten insgesamt 86 Einsätze für die Füchse Berlin in Bundesliga und Pokal. Mittlerweile hat der 26-Jährige zudem 79 Zweitliga-Partien für Dormagen, Essen und Bietigheim bestritten.

"Ich freue mich auf ein weiteres Jahr im Dress der SG BBM", so Fredrik Genz zur Vertragsverlängerung. "Hier in Bietigheim und in der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl und gemeinsam mit den Fans im Rücken wollen wir dieses Jahr den Aufstieg perfekt machen."

Auch SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit Fredrik Genz: "Wir sind froh, dass uns Freddy weiter erhalten bleibt. Vom ersten Tag an bei uns besticht er mit konstant starken Leistungen. Freddy gehört nicht nur zu den besten Torhütern der 2. Liga, er hat auch die Qualität für die 1. Liga."