SG BBM Bietigheim fordert im Endspiel fünfmaligen Champions League-Sieger Györ

32 Jahre ist es her, dass mit dem TV Lützellinden ein Bundesligist das Endspiel der Champions League erreichte Am heutigen Sonntag kann nun die SG BBM Bietigheim Frauen im letzten Spiel ihrer Historie, vor dem Umzug nach Ludwigsburg, Geschichte schreiben. Gegner in Budapest ist um 18 Uhr Lokalmatador Györi ETO KC (live DAZN, Dyn und Free-TV bei DF1).

SG BBM Bietigheim oder Györi ETO KC - Wer holt den Titel in der EHF Champions League? Marco Wolf