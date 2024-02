SG BBM Bietigheim bestätigt: Ägyptischer Nationaltorwart wechselt in die 2. Handball Bundesliga

Die SG BBM Bietigheim hat sich für die Mission Aufstieg mit einem ägyptischen Nationaltorwart verstärkt.

Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim hat den ägyptischen Nationaltorhüter Mohamed Aly vom spanischen

Erstligisten BM Logrono verpflichtet. Wie der Club am Freitag mitteilte, gilt der Vertrag bis zum Sommer. Der 31 Jahre alte Aly wird in der nächsten Woche erwartet. handball-world hatte schon Anfang des Monats vom Wechsel berichtet.

"Ich bin gespannt darauf, im Handball-Land Deutschland und für die SG BBM Bietigheim in einer der stärksten Ligen der Welt zu spielen. Natürlich gebe ich mein Bestes, damit wir unser Ziel "Erstligaaufstieg" gemeinsam erreichen“, blickt Mohamed Aly seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen.

Mohamed Aly kommt mit einem besonderen Erfolgserlebnis im Gepäck - Ende Januar gewann er mit Ägypten die Afrika-Meisterschaft. Im Finale gegen Algerien entschärfte der Schlussmann dabei rund zwei Drittel der gegnerischen Würfe und avancierte zum Matchwinner.

Seine Vereinskarriere verbrachte der 31- Jährige hauptsächlich in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, ehe er 2021 nach Europa wechselte. Von seiner ersten Station in Angers in Frankreich führte sein Weg ein Jahr später in die spanische erste Liga. Dort entwickelte sich Aly schnell zu einem der besten Torhüter der Liga.

"Ein Glücksfall für uns"

Seine Klasse will der 1,90 m große Keeper nun auch in Deutschland zeigen und sich bestens auf die Olympischen Spiele im Sommer vorbereiten. Mit dem ägyptischen Nationalteam, Olympiavierter 2020, kämpft er um die Medaillenplätze.

"Ich bin sehr froh, dass uns Mohamed ab sofort verstärkt. Gleichzeitig bin ich aber sehr zufrieden mit den bisherigen Leistungen unserer Torhüter. Wir alle haben ein großes Ziel vor uns und jeder weiß um die Wichtigkeit der Torhüterposition. Daher wollten wir nicht riskieren, auf einen Ausfall von Freddy oder Filip nicht reagieren zu können. Dass sich nun die Möglichkeit ergab, solch einen Spitzenkeeper zu verpflichten, ist natürlich ein Glücksfall für uns", erläutert SG-Cheftrainer Iker Romero die Hintergründe des Transfers.

SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger ergänzte: "Wir sind stolz, dass sich mit Mohamed Aly der ägyptische Nationaltorwart für einen Wechsel zu uns entschieden hat. An dieser Stelle auch nochmals herzlichen Dank für die zusätzliche Unterstützung einiger unserer Sponsoren, ohne die dies nicht möglich gewesen wäre."

Die SG gab vor der Saison das ambitionierte Ziel aus, in die stärkste Liga der Welt zurückzukehren. Nach 21 von 34 Spielen stehen die Bietigheimer auf einem Aufstiegsplatz und haben bereits 34 Punkte auf dem Konto, die meisten in der Zweitliga-Geschichte der SG zu diesem Zeitpunkt.