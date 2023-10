SG Barockstadt: "Wir haben Probleme gegen Teams, die Männerfußball spielen"

Der SG Barockstadt ist durch den Sieg gegen die Eintracht-Reserve der Turnaround gelungen. Doch Kapitän Patrick Schaaf weiß auch, auf was es für seine Mannschaft jede Woche ankommt und wo ihre Schwächen liegen. Derweil lässt derzeit noch eine Personalie aufhorchen.

Sieg gegen Frankfurt II: Die SG Barockstadt konnte nun wieder an den starken Saisonstart anknüpfen. IMAGO/Eibner

Als die SG Barockstadt am 30. September die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest empfing, war der Traum von der erstmaligen Tabellenführung rund um Fulda vorhanden. Zwei Niederlagen später ist die SGB heilfroh, dass am Sonntag gegen die U 21 von Eintracht Frankfurt der Turnaround glückte.

Erst 0:2 gegen die Kickers, dann 0:2 in Aalen. Statt der Tabellenführung rutschte Barockstadt ins Mittelfeld ab, war vor dem Eintracht-Spiel nur noch drei Zähler vor Tabellenplatz 15. "Vielleicht ist es gut, denn nun hört endlich das Gerede vom ersten Platz auf. Die Liga ist eng, für uns geht es Woche für Woche um Punkte für den Klassenerhalt", meinte Kapitän Patrick Schaaf zuletzt und sprach davon, "dass wir Probleme gegen Teams haben, die Männerfußball spielen." Offensichtlich wurde dies bei den Pleiten und ein paar Wochen zuvor in Kassel (1:2).

Premierentreffer von Habermehl

Vielleicht kam daher das Duell gegen den Bundesliga-Nachwuchs gerade recht. Auch Barockstadt bekommt in den Trainer-Analysen der Regionalliga immer wieder attestiert, welch robuste Mannschaft Sedat Gören zur Verfügung hat. Die SGB konnte gegen die Youngster der Eintracht die Basics auf den Rasen bringen. Frankfurts U 21 steht für spielerische Lösungen, Barockstadt agierte daraufhin mit einem hohen Pressing und einem starken Zweikampfverhalten. Der Plan ging auf, der 2:0-Sieg war folgerichtig. "Wir machen unsere besten Spiele, wenn wir mutig pressen. Es war das richtige Mittel, gegen die Eintracht offensiv zu verteidigen", erläuterte Schaaf. Zum Dreier führten die Tore von Gal Grobelnik, der schon in der Vorbereitung im Test gegen das Bundesligateam der Eintracht (3:2) doppelt traf, und Milian Habermehl. Der Youngster stammt aus dem Nachwuchs Barockstadts, erzielte sein Premieren-Tor auf Vorlage von Schaaf, mit dem er eine Fahrgemeinschaft bildet.

Wie wichtig die Punkte für das Gemüt der Osthessen waren, machen die Worte von Trainer Gören deutlich. Der 52-Jährige feierte in der vergangenen Woche sein fünfjähriges Jubiläum auf dem Cheftrainer-Stuhl der SGB. "Wir haben nun durch die Verlegung der Hoffenheim-Partie spielfrei. Hätten wir wieder nichts geholt, rutschen wir automatisch unten rein. Dann fängt der Kopf an zu arbeiten, weil du unbedingt Siege brauchst", sagte Gören, der seinen Mannen ein Kompliment aussprach: "Es war eine sehr reife Leistung. Das Team hat einen Schritt nach vorne gemacht. Es war eine Reaktion zu erkennen gegen einen technisch sehr guten und dynamischen Gegner. Zudem hatten wir das Spielglück, als Samuel Zapico den unberechtigten Foulelfmeter von Noel Futkeu parierte und wir kurz darauf das 2:0 machen."

Alles rosig also in der spielfreien Woche? Nicht vollends, denn die Personalie Dominik Rummel ließ aufhorchen. Einer der Aufstiegshelden saß gegen Frankfurt nur auf der Tribüne. Der Verein hatte den Stürmer suspendiert. Die Beweggründe blieben unklar. Intern seien die Gründe bekannt, in den kommenden Tagen sollen Gespräche unter allen Parteien folgen.