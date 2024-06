SG Barockstadt verpflichtet zwei spanische Talente

Zwei für Regionalliga-Verhältnisse besondere Transfers hat die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz getätigt. Aus der U 19 des spanischen Drittligisten Atletico Sanluqueno CF Sanlucar de Barrameda kommen die beiden Mittelfeldspieler Miguel Caro Dominguez (18) und Juan Carlos Blanco Rodriguez (19) nach Osthessen. Christian Geisendörfer aus der sportlichen Leitung verrät in einer Meldung weitere Hintergründe: "Mit Miguel Caro und Juan Carlos Blanco schließen sich uns zwei spanische Talente an, die hier in Deutschland Fuß fassen wollen und neben dem Fußball eine Ausbildung beginnen. Beide haben bereits im Winter mittrainiert und konnten sowohl in der ersten Mannschaft als auch in der U 23 nachhaltig Eindruck hinterlassen." Während Caro Dominguez für die Sechs und fix für das Regionalliga-Team eingeplant ist, soll sich der offensive Flügelflitzer Blanco Rodriguez zunächst über die vereinseigene U 23 empfehlen.