SG Barockstadt rückt Stadtallendorf auf die Pelle - Eddersheim siegt im Verfolger-Duell

Nach der Pleite von Klassenprimus Stadtallendorf bleibt im Aufstiegsrennen weiterhin alles möglich. Im Verfolgerfeld musste der FC Erlensee eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Neue Spannung in der Hessenliga: Die SG Barockstadt aus Fulda hat sich mit einem souveränen 3:1-Erfolg bei TuS Dietkirchen auf drei Zähler an den an diesem Wochenende spielfreien Tabellenführer Eintracht Stadtallendorf herangepirscht. Der Tabellenzweite machte dabei schon in der Anfangsphase alles klar, das 1:0 fiel nach einem langen Ball und einem Querpass, den Rummel nur mehr einschieben brauchte (8.). Für das 2:0 zeichnete mit seiner scharfen Hereingabe, die über ein Gästebein den Weg ins Tor fand, Pomnitz verantwortlich (15.). Und nur kurze Zeit später köpfte Schaaf nach einer Ecke das 3:0 ein (18.). Im Anschluss schalteten die Gäste allerdings mehrere Gänge zurück, mehr als zwei Alu-Treffer sollten der Barockstadt so nicht mehr gelingen. Leukel sorgte kurz vor dem Ende noch für Dietkirchener Ergebniskosmetik.

Eddersheim schlägt Erlensee

Der direkte Aufstiegsplatz ist damit noch in Reichweite für die Barockstädter - der Blick sollte sich ab und zu aber dennoch auch nach hinten richten. Der Relegationsrang ist der Gören-Elf nämlich noch längst nicht sicher. Im Verfolgerfeld schlug der FC Eddersheim den FC Erlensee etwas überraschend mit 4:1 und wahrt damit seine Chance auf Rang zwei. Eddersheim - derzeit auf Rang vier - trennen nur drei Punkte von Barockstadt. Erlensee rangiert nach der jüngsten Niederlage mit 27 Punkten auf Rang drei.

Torreich ging es auf den anderen Plätzen zu: So gewann Hessen Dreieich mit 4:3 gegen den FSV Fernwald. Nach überlegen geführter erster Hälfte stand es schon 4:1 für die Heimelf, die sich bekanntlich auf Abschiedstour befindet: Reljic per Freistoß (12.) und Mladenovic nach blitzsauberem Angriff (15.) stellen den Spielstand schnell auf 2:0, Amiri verwandelte einen Elfmeter zum 3:0 (17.). Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Strack (25.) besorgte Cassaniti den 4:1-Pausenstand. Die Gäste aus Fernwald aber zeigten Moral und kamen durch Strack (54.) und Goncalves (86.) nochmals ran. Am Ende aber standen drei Zähler für Dreieich.

Mit 4:0 gewann der SC Waldgirmes gegen den SV Neuhof - das Ergebnis aber war deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. Letztlich war es so, dass der Heimelf an diesem Samstag viel glückte, so stand es schon zur Pause nach zwei Treffern von Erben (8./22.) und einem von Fürstenau (18.) mit 3:0. Neuhof hingegen vergab seine Möglichkeiten, so auch einen Strafstoß. Fürbeth setzte in Durchgang zwei den 4:0-Schlusspunkt (68.).