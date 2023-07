Nächste Niederlage gegen Viertligisten: Eintracht verliert auch bei der SG Barockstadt

Eintracht Frankfurt hat den zweiten Test in Folge verloren - erneut gegen einen Viertligisten. Bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz war die SGE zwischenzeitlich sogar 0:3 in Rückstand. Eine Leistungssteigerung in Hälfte zwei reichte nicht mehr, um die Partie zu drehen.

Viel zu tun ist für Sebastian Rode und Co. im anstehenden Trainingslager. IMAGO/HJS