SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zerlegt müden TuS Dietkirchen mit 9:0

Am Mittwoch prallten zwischen der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und dem TuS Dietkirchen zwei sportliche Welten aufeinander, was sich im Ergebnis unzweideutig niederschlug.

Mit gerade einmal zwei Auswechselspielern und Torwart Laux als Innenverteidiger musste der TuS Dietkirchen im Auswärtsspiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz antreten. Ob das als Erklärung für den Verlauf der 90 Minuten herhalten kann, sei dahingestellt. Fakt ist, die mit 9:0 siegreichen Hausherren waren am Mittwoch in allen Belangen überlegen.

Schon in der 2. Minute nahm das Offensivspektakel seinen Anfang, eine Reinhard-Flanke lenkte ausgerechnet Dietkirchens Laux ins eigene Tor. Reinhard blieb in einer hochüberlegenen Fuldaer Mannschaft weiter ein elementares Schwungrad. In der 25. Minute flankte er auf Rummel, der das 2:0 besorgte.

Danach war längere Zeit Ruhe, zumindest auf der Anzeigetafel, da Barockstadt mit den vielen Chancen sehr verschwenderisch umging. Luxusprobleme, denn an eine Wende glaubte an diesem Abend wohl so gut wie keiner. Als bei Dietkirchen im zweiten Durchgang die Kräfte schwanden - das 0:5 im Kreispokal beim FC Dorndorf war schließlich gerade einmal rund 48 Stunden her - hagelte es Tore. Flankengeber Reinhard netzte selbst zweimal zum 3:0 und 6:0 (52./70.), dazu schoss Rummel in der 59. Minute seinen zweiten Treffer (4:0). Die Herren Pomnitz (5:0, 65.), Wüst (7:0, 73.), Pecks (8:0, 82.) und Duran zum 9:0-Endstand (89.) landeten auch auf dem Spielberichtsbogen. Die SGB hatte im Gegensatz zu Dietkirchen übrigens Rückenwind aus dem Pokal mitgebracht, denn sie schlug an Gründonnerstag im Hessenpokal den FC Bayern Alzenau mit 6:4 im Elfmeterschießen und ist neben den Regionalligisten Kickers Offenbach, TSV Steinbach Haiger und FSV Frankfurt der einzige verbliebene Oberligist im Halbfinale.

TuS-Trainer Thorsten Wörsdorfer verabschiedete sich am Mittwoch laut "Frankfurter Neue Presse" kämpferisch: "Auch wenn es heftig war, bekommen sie dafür nur drei Punkte. Und im Rückspiel gibt es auch wieder drei Punkte." Obwohl Fulda-Lehnerz sein Torverhältnis kräftig aufgepeppt hat, bleibt das Team von Sedat Gören aktuell Dritter, da in der Hessenliga der direkte Vergleich bei Punktgleichheit zählt. Doch da Platz zwei derzeit in den Händen Hessen Dreieichs liegt, das sich bekanntlich aus der Oberliga verabschieden will, und die meisten anderen Teams mit Ausnahme von Eintracht Stadtallendorf und dem FC Eddersheim keine Lizenz für die Regionalliga beantragt haben, hat die ebenfalls aufstiegswillige SGB, zumindest was den Relegationsplatz anbelangt, gute Perspektiven. Der Spitzenreiter aus Stadtallendorf ist allerdings bei gleicher Anzahl absolvierter Spiele sechs Punkte voraus.