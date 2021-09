SG Barockstadt enteilt der Konkurrenz

Der Vorsprung der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz in der Hessenliga A wächst weiter an. Während die Konkurrenz patzte bzw. spielfrei war, erledigte die Gören-Truppe ihre Hausaufgaben souverän.

Der Tabellenführer heißt freilich weiterhin SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Das war angesichts des Vorsprungs des Ligaprimus' auch schon vor dem 8. Spieltag klar. Gegen Schlusslicht Steinbach baute die Mannschaft von Sedat Gören ihre Führung auf die ärgsten Verfolger weiter aus. Erlensee war spielfrei, Stadtallendorf kam beim Vorletzten Hanau nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Der Tabellenerste hingegen tat sich im Derby nur kurz schwer. Stadler erwischte die heimische SG Barockstadt nach sieben Minuten aus kurzer Distanz eiskalt. Barockstadt schüttelte sich nur kurz und übernahm die Kontrolle. Rummel glich nach 25 Minuten mit einem strammen Pfund aus. Bis zur Führung der Heimelf, obwohl gute Möglichkeiten vorhanden waren, dauerte es aber bis in Hälfte zwei. Schaaf (53.) per sehenswerten Freistoß drehte die Partie. Dem hatten die Gäste anschließend nichts mehr entgegenzusetzen, auch weil Kvaca nach einer Stunde vom Punkt den möglichen Ausgleich liegen ließ. Duran (75.) und Rummel (90.+1) zum zweiten Mal schraubten das Ergebnis noch auf 4:1 in die Höhe.

Das glücklichere Ende in Hünfeld hatte der KSV Baunatal auf seiner Seite. In der vierten Minute der Nachspielzeit stand KSV-Kapitän Borgardt nach einem Eckball goldrichtig und staubte zum 2:1 für sein Team ab. In den 94 Minuten davor lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Künzel traf in der 42. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 für die Gastgeber, Blahout glich aber noch vor dem Pausenpfiff völlig frei aus. Im zweiten Durchgang war dann wenig los. Dementsprechend wäre ein Remis leistungsgerecht gewesen. Doch Borgardt hatte noch ein Wörtchen mitzureden.

Die restlichen Begegnungen endeten jeweils unentschieden. Flieden holte zuhause gegen Fernwald noch ein 0:2 auf, während sich Neuhof auswärts bei Bayern Alzenau ein 0:0 erkämpfte.