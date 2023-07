SG Barockstadt: Ein neues Sturmjuwel und viele Baustellen

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz steht vor ihrem zweiten Regionalliga-Jahr und hat mit Moritz Dittmann einen Stürmer neu an Bord, der vergangene Spielzeit auf sechstklassigem Niveau deutschlandweit für Furore sorgte. Schlechte Nachrichten gibt es derweil von Marius Löbig, bester SGB-Torschütze der Vorsaison.

Mit sieben neuen Spielern ist die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ins Trainingslager an den Störmthaler See nahe Leipzig aufgebrochen. Fünf Tage feilen Sedat Gören und sein Trainerteam im taktischen Bereich, getestet wird gegen die Nordost-Regionalligisten Chemie Leipzig und ZFC Meuselwitz. Ganz weit oben auf der Agenda des Trips: Die Neuzugänge sollen bestmöglich integriert werden.

Einer der Neuen ist Moritz Dittmann. Der 20-jährige Stürmer könnte für die Barockstadt ein echtes Juwel sein. Der erste Eindruck des Offensivmanns macht jedenfalls deutlich, dass der Konkurrenzkampf im Sturm mit ihm enorm ansteigen wird. Groß geworden ist Dittmann in Gerstungen, spielte später unter anderem im Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt. Zuletzt schoss er sich bei der SG Glücksbrunn Schweina in den Fokus. In der Saison 2022/2023 sorgte er mit 42 Toren und 14 Vorlagen für einen neuen Rekord in der Thüringenliga. Hinter Sascha Huhn von den Sportfreunden Marburg (44 Tore) war Dittmann damit in ganz Deutschland zweitbester Torschütze aller Verbandsligen und hätte somit beinahe "Die Torjägerkanone® für alle" gewonnen.

Allgemein wird das Spiel in der Regionalliga viel schneller sein, dadurch möchte ich weniger Ballkontakte in einer Aktion nehmen und die Schnelligkeit im Kopf verbessern. Moritz Dittmann

"Mein erstes Ziel ist es, in Fulda dazuzulernen und mich weiter zu verbessern, denn ich habe noch Potenzial nach oben. Die Mannschaft hat mich super angenommen", so Dittmann, der in den ersten Tests durch seine Schnelligkeit, Dynamik und auch damit Aufsehen erregte, dass er immer wieder blitzschnell den Abschluss sucht. Was er im ersten Step verbessern will? "Allgemein wird das Spiel in der Regionalliga viel schneller sein, dadurch möchte ich weniger Ballkontakte in einer Aktion nehmen und die Schnelligkeit im Kopf verbessern. Da möchte ich mich reinfuchsen."

Für die Barockstadt lief die Vorbereitung bisher mit Höhen und Tiefen. Ganz bitter: Im Test gegen Flieden wurde Marius Löbig übel gefoult. Die Konsequenz: Außenbandabriss und eine Knochenabsplitterung. Soll heißen: Knapp drei Monate Pause, das erste Halbjahr scheint für den besten Fuldaer Torschützen der Vorsaison so gut wie gelaufen. Auch die Neuzugänge Sebastian Schmitt und Nico Rinderknecht werden im Trainingslager fehlen.

So scheint es nicht ausgeschlossen, dass die Barockstadt in den beiden Testspielen den ein oder anderen Gastspieler mit an Bord haben wird, denn einen Zugang wird es wohl noch geben, wie man aus dem Umfeld des Klubs hört.

Möller-Nachfolge auf mehreren Schultern

Umbauarbeiten gibt es zudem auf dem Managerposten. Nachdem Sebastian Möller zu Kickers Offenbach gewechselt ist, verzichtete der Verein darauf, einen Nachfolger zu installieren, der Möller 1:1 ersetzt. Vielmehr baut man in Fulda darauf, dass das breit gefächerte Aufgabengebiet auf mehrere Schultern verteilt wird. Wie genau das letztlich aussehen wird, ist aber noch nicht abschließend geklärt.

Bliebe noch die Baustelle Stadion. Die Kurven in der Johannisau sind noch immer nicht ganz fertig und somit noch nicht vollständig für den Publikumsverkehr freigegeben. Also wird auch in den kommenden Spielen die Kapazität stark beschränkt sein. Zuletzt durften nur knapp 2500 Besucher in die Arena, die 1996 im Regionalliga-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg schon einmal 18.000 Zuschauer fasste.