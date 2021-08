SG Barockstadt bejubelt souveränen Sechs-Punkte-Start

Zweites Spiel, zweiter Sieg - so lautet die Bilanz der SG Barockstadt in der Hessenliga A: Auch vom FC Hanau nahmen die Fuldaer die Punkte verdient mit. Eine schwere Verletzung überschattete derweil die Partie zwischen Buchonia Flieden und dem 1. FC Erlensee.

Der SV Neuhof brachte einen Zähler aus Baunatal mit nach Hause: Es war ein etwas glücklicher Teilerfolg für den SVN, stand er doch fast eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger auf dem Feld. Baunatal führte in einer Partie auf überschaubarem Niveau nach einem Fehler in der Neuhofer Hintermannschaft durch Cakmak mit 1:0, etwas überraschend fiel noch vor der Pause durch einen starken Sabate-Abschluss der Ausgleich. Nach Wiederanpfiff sah Benazza wegen eines Foulspiels Gelbrot, und Gül stellte für die Heimelf auf 2:1. Alles schien gerichtet für einen Heimsieg des KSV, der es allerdings verpasste, das 3:1 nachzulegen. Stattdessen traf Kovic zum 2:2-Punktgewinn für die Gäste, die mit einem zweiten Remis aus dem zweiten Saisonspiel gehen.

Einen frühen Schreckmoment gab es hingegen bei der Partie zwischen Buchonia Flieden und dem 1. FC Erlensee: Buchonia-Akteur Luca Gaul blieb bei einer Defensivaktion im Boden hängen und musste vom Krankenwagen abtransportiert werden. Ob das sportliche Geschehen im Anschluss der rund 20-minütigen Unterbrechung unter dem Eindruck dieser Szene stand, ist ungewiss, beide Teams jedoch boten fußballerisch nur Überschaubares. In Durchgang zwei ging die Heimelf zwar durch einen Götze-Abschluss ins kurze Eck in Front, Wagner egalisierte jedoch eine Viertelstunde später vom Punkt zum 1:1-Endstand.

Der FC Bayern Alzenau war spielfrei, Baunatal und Erlensee spielten nur remis - damit steht die SG Barockstadt nach dem 2:0 beim FC Hanau mit sechs Zählern aus zwei Partien alleine an der Spitze: In einer einer souverän geführten Partie trafen sowohl Grösch als auch Rummel nach einem Eckball und sicherten ihrer Elf so die drei verdienten Zähler. Die Fuldaer bleiben in dieser Saison noch ohne Gegentor. Jubel gab es auch beim Hünfelder SV, der allerdings die zweiten 45 Minuten dafür benötigte, den SV Steinbach im Derby letztlich deutlich mit 3:0 zu schlagen: Krieger eröffnete nach Wiederanpfiff den Torreigen, den Vogler mit einem Doppelpack ausbaute. Steinbach, in Durchgang eins noch das bessere Team, hatte in der zweiten Halbzeit nur mehr wenig entgegenzusetzen.