SG 09 Kirchhof mit Trainerwechsel

Handball-Zweitligist SG 09 Kirchhof muss im Endspurt der Saison unfreiwillig einen Trainerwechsel vollziehen. Der bisherige Coach Martin Schwarzwald sei nach der Niederlage im Schlüsselspiel gegen die Kurpfalz Bären zurückgetreten. Bereits am Sonntag im Heimspiel gegen den HC Rödertal wird ein neuer Chef an der Seitenlinie stehen. Der Klub aus Melsungen setzt dabei auf eine naheliegende Lösung.

"Wir haben erwartet, dass Martin bis zum Schluss durchhält, dass er gut erholt in die Trainingswoche vor dem Heimspiel, HC Rödertal, startet. Klar, hatten wir nach dem unzufriedenen Saisonstart von 2:10 Punkten im Oktober und auch im Januar, nach der 27:19-Niederlage in Freiburg schon unsere Zweifel. Letztendlich haben wir Martin Schwarzwald immer wieder das Vertrauen geschenkt", zeigte sich Managerin Renate Denk enttäuscht über die Entscheidung ihres Coaches, dessen Abschied zum Saisonende schon länger feststeht.

"Mit meinem Rücktritt möchte ich einen Impuls setzen und auch ein Stück weit die Ausreden nehmen. Die Verantwortung liegt jetzt bei der Mannschaft, ihr Potenzial zu zeigen und abzurufen, wenn es darauf ankommt", begründet Schwarzwald in der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen.

Und in einer Vereinsmitteilung heißt es vom Coach: "Ich kann der Mannschaft nicht mehr helfen. Ich trage die Verantwortung für die nicht ausreichenden Punkte, insbesondere für die beiden letzten Auswärtsniederlagen bei Mainz 05 (33:29) und den Ketscher Bären (34:33)."

Dritte Amtszeit als Chefcoach

Drei Zähler Rückstand hat man aktuell auf den VfL Waiblingen und die Kurpfalz Bären, die den ersten Nichtabstiegsplatz und den Relegationsrang belegen. Das Programm an den letzten sieben Spieltagen hält durchaus unterschiedliche Herausforderungen bereit. Neben den beiden Topteams Frisch Auf Göppingen und HC Rödertal geht es auch gegen zwei Kellerteams aus Harrislee und Freiburg. Über Wohl und Wehe entscheiden vor allem die Partien in Regensburg und gegen Leipzig. Am letzten Spieltag reist man zur TG Nürtingen.

Wenn am Sonntag die Rödertalbienen zu Gast sind, wird ein altbekannter Interimstrainer an der Seitenlinie stehen. "Es hat diesmal etwas mehr Überzeugungskraft benötigt und es kommt für uns nur Christian Denk in Frage!", betont Renate Denk.

Der 40-Jährige ist bereits zum dritten Mal Cheftrainer beim Klub, nach zunächst vier Jahren (Januar 2016-Januar 2020) als regulärer Chefcoach auch noch einmal interimsweise im Jahr 2022, als Dragos Negovan zurückgetreten war. Denk ist praktisch seit seiner Geburt Vereinsmitglied, startete 2001 seine Trainerkarriere. 2020 war er kurzzeitig beim SV Union Halle-Neustadt, aktuell coacht er auch noch die B-Jugend der Nordhessinnen.