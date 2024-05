SG 09 Kirchhof hält Leistungsträgerin

Trotz des drohenden Abstiegs in die 3. Liga konnte der Noch-Zweitligist SG 09 Kirchhof den Vertrag mit einer Leistungsträgerin verlängern.

Deborah Spatz bleibt in Melsungen SG 09 Kirchhof

"Ich fühle mich in Melsungen mittlerweile sehr wohl und aufgrund meiner beruflichen Situation bietet es sich sehr an, weiter bei der SG 09 Kirchhof zu spielen. Der Verein ermöglicht mir meinen Beruf, mein Studium und Handball miteinander zu vereinbaren", so Deborah Spatz, die nach eigener Aussage "dieses Jahr aus verschiedenen Gründen länger gebraucht habe, eine Entscheidung zu treffen."

"Für unseren Verein ist es ganz wichtig, dass Deborah bleibt. Ihre Tore, ihr Eins gegen Eins sind schon gut. Wir glauben aber auch, dass Deborah Spatz in Zukunft mit noch mehr Mut und Zug zum Tor kommen wird. Ihre Trainingsleistungen, Fleiß, Ehrgeiz und Körpersprache stimmen wieder", so der derzeitige Coach Christian Denk in einer Vereinsmitteilung.

Die im baden-württembergischen Rheinfelden geborene Spatz ist seit 2018 bei den Nordhessinnen. Ihre handballerischen Wurzeln liegen bei der HSG Wettenberg, später spielte sie für die HSG Baunatal und schaffte dann den Sprung über die Oberligamannschaft ab 2021 ins Bundesligateam.

In der laufenden Spielzeit hat sie die meisten Feldtore für Kirchhof erzielt, ist mit 113/10 Saisontoren Zweite in der teaminternen Torjägerinnenwertung hinter Siebenmeterschützin Nele Weyh (161/67) und vor Julie Hafner (88) nd Anamarija Boras (80).