SG 09 Kirchhof benötigt neuen Cheftrainer im Sommer

Frauenhandball-Zweitligist SG 09 Kirchhof benötigt ab der kommenden Saison einen neuen Cheftrainer.

"Martin Schwarzwald wird aufgrund familiärer Gründe und einer neuen beruflichen Möglichkeit außerhalb des Handballs die SG 09 Kirchhof zum Sommer verlassen", heißt es in einer Mitteilung des Klubs aus Melsungen.

"Meine Familie und ich haben uns gemeinsam dazu entschieden, Melsungen im kommenden Sommer zu verlassen. Ich hatte gute Gespräche mit der SG 09 Kirchhof über die Fortführung unserer Zusammenarbeit und mir wurde ein gutes Gefühl gegeben, dass man auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich miteinander arbeiten möchte", erklärt Schwarzwald.

Der 37-Jährige betont: "Gerade in den vergangenen sechs Monaten, als starke und schwache Phasen sich abwechselten, hat man mir immer den Rücken gestärkt. Mir und dem Team wurde großes Vertrauen entgegengebracht, dass der eingeschlagene Weg stimmt."

Hat Kirchhof in die 2. Liga geführt

Der gebürtige Pfälzer hat das Team 2022 übernommen und gleich den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga geschafft. Dort kämpft man aktuell mit 11:25 Zähler aus 18 Partien um den Klassenerhalt. Zwei Zähler Rückstand haben die Nordhessinnen aktuell auf den Relegationsrang.

"Wir hoffen sehr, dass wir den Abstiegskampf annehmen und endlich punkten", so Managerin Renate Denk in einer Vereinsmitteilung und Schwarzwald ergänzt: "Ich bin mit dem Ziel angetreten, die SG 09 Kirchhof zurück in die zweite Liga zu führen und dort zu halten. Die erste Etappe haben wir bereits gemeistert, für eine erfolgreiche zweite Etappe werden wir bis zum Saisonende alles investieren."

Vermehrter Abstieg in der 2. HBF

Erschwert wird die Mission durch die Ligareform, das streicht auch der Coach heraus. "Es ist bedingt durch den vermehrten Abstieg und unsere junge Mannschaft eine schwierige Zweitligasaison, aber ich bin mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen werden", so Schwarzwald.

"Der Verein steht auf grundsoliden Füßen, hat gute Möglichkeiten, treue und leidenschaftliche Zuschauer und verfügt über eine aufstrebende Jugendarbeit. Diese Reise ist also noch lange nicht am Ende und es warten noch viele Potenziale darauf, abgerufen zu werden", so der Coach weiter.

Lebenstraum verwirklichen

Der 37-Jährige startete seine Trainerlaufbahn bei seinem Heimatverein SV 64 Zweibrücken, der mittlerweile eine Spielvereinigung mit dem Lokalrivalen VTZ Saarpfalz führt. Während seiner Laufbahn arbeitete er auch für die HSG Bensheim/Auerbach, den TVB Wuppertal, die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim und den TSV Bayer 04 Leverkusen.

"Wir wollen die kommenden beiden Jahre nutzen, um unsere Zukunft näher an unserer Heimat aufzubauen. Auch habe ich noch einen Lebenstraum, einen längeren Auslandsaufenthalt geplant. Wie und ob überhaupt ein Engagement im Handball dabei eine Rolle spielen wird, weiß ich noch nicht", äußert sich der gelernte Kommunikationsdesigner zu seiner Zukunft.