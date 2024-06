Sforza übernimmt Schaffhausen

Der FC Schaffhausen hat einen neuen Trainer für die kommende Spielzeit gefunden: Ciriaco Sforza heuert als Coach beim Schweizer Zweitligisten an und folgt dort auf Christian Wimmer. Nach einer ernüchternden Saison, die der Traditionsverein auf dem vorletzten Platz abschloss, soll der 79-fache Nationalspieler den FCS wieder in ruhigeres Fahrwasser manövrieren. Unterstützung erhält der ehemalige Münchner und Lauterer Profi dabei neben seinem Assistenten Philipp Heinzer auch von Eren Derdiyok. Der frühere Torjäger hatte seine Karriere in Schaffhausen ausklingen lassen und zählt seit Jahresbeginn zum Trainerstab.