Sexuelle Belästigung verharmlost: Angers-Coach Bouhazama tritt zurück

Angers-Coach Abdel Bouhazama ist von seinem Amt zurückgetreten. Der Coach hatte mit einer völlig unangebrachten Aussage sexuelle Belästigung verharmlost.

Einem Spieler, der sich wegen sexueller Belästigung einer Frau in einer Diskothek verantworten muss, hatte Bouhazama, wie mehrere Medien unter Verweis auf Zeugen berichteten, versucht mit unangemessenen Worten zu verteidigen. "Es ist nicht schlimm, wir haben alle schon Mädchen angegrapscht", so der Coach.

Eine Aussage, die natürlich auf keiner Ebene in Ordnung ist. Der Verein akzeptiere keinerlei Form von Diskriminierung und verurteile Sexismus und Frauenfeindlichkeit, hieß es ganz klar vom Schlusslicht der Ligue 1. Somit sei gemeinschaftlich am Montagabend die Entscheidung getroffen worden, dass Bouhazama von seinem Amt zurücktritt. Die Entscheidung würde am Dienstag offiziell verkündet.

Um alle Unklarheiten und Missverständnisse auszuräumen, betonte der Verein, dass er die Äußerung vorbehaltlos verurteile, auch, wenn diese weniger aus Sexismus, sondern aus Ungeschicklichkeit gefallen sei. Bouhazama habe sich bei seinen Kollegen und insbesondere Kolleginnen entschuldigt. Wie die Zeitung "Le Figaro" am Dienstag berichtete, stand der Trainer wegen ausbleibender sportlicher Erfolge ohnehin unter Druck.

Angers steht mit nur zehn Punkten auf dem letzten Platz und hat schon zwölf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.