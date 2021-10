Sextett fehlt bei Schalke-Trip nach Lübeck

Sechs Nationalspieler werden fehlen, wenn sich der FC Schalke 04 zum Testspiel am Donnerstag beim VfB Lübeck aufmacht - darunter Mehmet Aydin, der nach seinem Kungfu-Tor gegen Ingolstadt nun auch Fans aus der Kampfsportszene hat.

Ecke Thomas Ouwejan, Kungfu-Schuss Mehmet Aydin, Tor! Schalkes Scherenschlag-Treffer zum 2:0 gegen den FC Ingolstadt (3:0) am Sonntag hat offenbar nachhaltig Eindruck hinterlassen, auch in der Kampfsportszene. "Memo bekommt jetzt sogar schon Freundschaftsanfragen von Karatekämpfern", flachst Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis, um in ernsterem Ton nachzuschieben: "Mit seiner Art gibt er der Mannschaft Energie. Schon das Tor zuvor in Rostock hatte er schön vorbereitet."

Knapp 120 Kilometer westlich von dort, wo die Schalker ihr jüngstes Auswärtsspiel mit 2:0 gewannen, bestreiten sie am Donnerstag ein Testspiel (18 Uhr). Aydin wird gegen den Regionalligisten VfB Lübeck allerdings fehlen - er ist mit der deutschen U 20 unterwegs.

Latza liegt "voll im Soll"

Fünf weitere Knappen sind dieser Tage auf Länderspieltour: Darko Churlinov mit Deutschlands WM-Qualifikationsgegner Nordmazedonien, Ko Itakura mit Japan, Victor Palsson mit Island sowie Malick Thiaw mit der U21 des DFB und Yaroslav Mikhailov mit der russischen U19-Auswahl.

Ihr nächstes Pflichtspiel bestreiten die Schalker am Freitag, 15. Oktober, bei Hannover 96. Ob Kapitän Danny Latza dann schon wieder zum Aufgebot gehören kann, ist ungewiss, wenngleich der Kapitän nach seiner Außenbandverletzung, der ein Rückschlag in Form von muskulären Problemen folgte, auf dem Weg zum Comeback laut Grammozis "voll im Soll" liegt.