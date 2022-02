Sexismus-Skandal: Keine Overmars-Icons mehr in FIFA Ultimate Team

Wenige Tage nach dem Ajax-Abgang von Ex-Fußballdirektor Marc Overmars hat EA SPORTS seine Icon-Objekte aus FIFA 22 Ultimate Team (FUT) entfernt.

Marc Overmars erfährt nach seinem Ajax-Aus auch Konsequenzen in FIFA 22. EA SPORTS / Getty Images

Benjamin Mendy, Mason Greenwood - und nun Marc Overmars. Die Liste der aussortierten Spieler und Ex-Spieler in FIFA 22 wird länger. Bei Mendy und Greenwood war die Entfernung jeweils auf die Festnahme gefolgt, im Fall von Overmars ging der EA-Maßnahme ein Sexismus-Skandal voraus.

Der langjährige Fußballdirektor des niederländischen Spitzenklubs Ajax Amsterdam war durch "unangemessene Nachrichten" an Mitarbeiterinnen "über einen längeren Zeitraum" negativ aufgefallen. In der Folge hatte Overmars selbst Konsequenzen gezogen und seinen Posten geräumt.

Aus Packs, SBCs und Draft entfernt

Damit kam der 48-Jährige seiner Entlassung bei Ajax sicherlich nur zuvor, dem Hauptstadtverein wäre wohl keine andere Möglichkeit geblieben. Zwei Tage nach seinem Amsterdam-Abgang reagierte auch EA SPORTS auf die wiederholten Fehltritte des ehemaligen Oranje-Nationalspielers und strich ihn aus FUT 22.

Seine Icon-Objekte sind weder aus den Packs zu ziehen noch über den Transfermarkt oder Draft erhältlich. FUT-Spieler, die sich im Besitz einer solchen Karte befinden, dürften diese natürlich behalten - es handelt sich dabei schließlich um ihr Eigentum. Auch im Hinblick auf den Preis hat der Entwickler bereits vorgesorgt.

Die Preisspanne auf dem Transfermarkt ist laut der jüngsten In-Game-Mitteilung "bis auf Weiteres" fixiert worden. Wie viele Münzen dann ein Verkauf einbringt, lässt das Unternehmen aber offen.

EA SPORTS greift diesmal unabhängig von möglichen rechtlichen Sanktionen durch. Ähnlich war der Publisher schon bei Marco van Basten in FIFA 20 verfahren, als dieser im Live-Fernsehen den Nazi-Gruß nachstellte.

Greift EA auch bei Zouma durch?

Overmars' Icon-Karten sind in den verschiedenen Versionen mit Overall-Ratings von 86, 88 und 90 ausgestattet. Der frühere Arsenal- und Barca-Profi besticht in FUT 22 vornehmlich durch sein hohes Tempo und seine Dribbling-Qualitäten, wird in Zukunft aber deutlich seltener auf dem virtuellen Rasen zu sehen sein.

Und der nächste Ausschluss könnte sich bereits anbahnen: Erste Gerüchte um West Ham-Verteidiger Kurt Zouma machen die Runde. Vom Franzosen waren zuletzt Aufnahmen aufgetaucht, die ihn bei der Tierquälerei zeigen. Ob EA SPORTS auch diese Verfehlungen bestraft, bleibt allerdings abzuwarten.

