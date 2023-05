Sevilla und Rom: Die Wege ins Finale

Der FC Sevilla hatte erst Istanbul im Blick, bog dann aber in die Europa League Richtung Budapest ab. Die AS Rom sammelte auf ihrem Weg ins Endspiel bereits Erfahrung gegen spanische Gegner.

Sechsmal hat der FC Sevilla als Rekordchampion die Europa League bereits gewinnen können, am Mittwochabend soll nun der siebte Streich folgen. Um überhaupt im Endspiel zu landen, gingen die Andalusier im Vergleich zu Gegner AS Rom einen anderen Weg, mussten wie die Römer allerdings eine Extra-Runde in Anspruch nehmen.

Sevillas Rückkehr in den Lieblingswettbewerb

Als Tabellenvierter der Vorsaison in La Liga hatte sich Sevilla direkt für die Champions League qualifiziert. Als man bei der Gruppenauslosung in Istanbul schließlich mit Manchester City, Borussia Dortmund sowie dem FC Kopenhagen in Gruppe G landete, verflog die Hoffnung der Sevillista auf die sechste K.-o.-Runden-Teilnahme in der Champions League recht schnell wieder.

Zwei Niederlagen gegen den späteren Finalisten ManCity, dazu nur ein Punkt aus den Duellen mit dem BVB. Bereits früh war den Andalusiern klar, dass für sie der dritte Platz hinter den beiden großen Namen in den Fokus rücken sollte. Da die Spanier aus den direkten Duellen mit Mitstreiter Kopenhagen aber vier Punkte einfahren konnten, ließen sie die Dänen hinter sich und lösten das Ticket für ihren absoluten Lieblingswettbewerb.

Der Favoritenschreck aus Andalusien

Für den späteren Einzug ins Viertelfinale waren sowohl in den Play-offs als auch im Achtelfinale die jeweiligen Hinspielauftritte entscheidend. In der ersten K.-o.-Runde blieb gegen die PSV Eindhoven eine 0:2-Rückspielniederlage aufgrund des 3:0 aus dem Hinspiel unbestraft, auch im Achtelfinale durfte man trotz einer Niederlage im Rückspiel (0:1) jubeln, da der 2:0-Hinspielerfolg über Fenerbahce ausreichte.

Im Viertelfinale trotzte das Team von Coach José Luis Mendilibar Etxebarria dem anderen Klub aus Manchester - ManUnited - im Old Trafford erst spät ein 2:2 ab, überrumpelte die Red Devils angetrieben von den eigenen Fans eine Woche später im Ramon Sanchez Pizjuan (3:0). Bedeutend knapper ereignete sich das entscheidende Rückspiel gegen Juventus Turin, nachdem sich die Alte Dame im Halbfinal-Hinspiel in der siebten Minute der Nachspielzeit doch noch ein 1:1 erkämpft hatte. Selbiges Ergebnis stand auch im Rückspiel nach den regulären 90 Minuten auf der Anzeigetafel, ehe Erik Lamela die Andalusier in der Verlängerung zum 2:1 und folglich auch ins Endspiel köpfte.

Roma blieb anfangs hinter den Erwartungen zurück

Anders als ihr Finalgegner startete die AS Rom von Beginn an in der Europa League. In einer Gruppe mit HJK Helsinki, Ludogorez Rasgrad und dem Stadtrivalen des FC Sevilla - Real Betis - galten die Römer bei vielen Buchmachern als Favorit auf den Gruppengewinn. Den hohen Erwartungen konnten José Mourinho und seine Mannschaft zum Start in den Wettbewerb allerdings nicht ganz gerecht werden, weshalb es auch für die Roma nach je einer Niederlage gegen Ludogorez und Real Betis Sevilla (je 1:2) nur für die K.-o.-Runden-Play-offs reichte.

Dort zeigte die AS schlussendlich, dass sie, wie es sich für ein Team von "The Special One" gehört, mit allen Wassern gewaschen ist. Eine Hinspielniederlage in Salzburg (0:1) drehten die Römer im Rückspiel (2:0), dazu ließ man sich im Achtelfinale auch nicht vom spanischen San Sebastian aufhalten und rettete den 2:0-Vorsprung aus dem ersten Aufeinandertreffen glanzlos mit einem torlosen Remis über die Zeit.

Kein Fußball für Genießer

Während es im Viertelfinale lange Zeit nach einem Ausscheiden der Italiener aussah, sicherte Paulo Dybala seinem Team in der 89. Minute des Rückspiels doch noch die Verlängerung, in der Rom Gegner Feyenoord dann keine Chance mehr ließ: Durch die Treffer von Stephan El Shaarawy und Lorenzo Pellegrini stand letztendlich ein 4:1 und der Einzug ins Halbfinale.

Eine gefühlte Verlängerung hätten im torlosen und entscheidenden Rückspiel um das Endspiel auch die Leverkusener gerne gesehen, nachdem die Römer in der BayArena hauptsächlich durch Zeitspiel und taktische Fouls auffielen. Das ständige Anlaufen des Bundesligisten blieb ohne Ertrag - durch das 1:0 aus dem Hinspiel löste die Roma das Ticket für das Finale.

Ob José Mourinho nun am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) seinen zweiten Titelgewinn in der Europa League feiern wird (2017 mit Manchester United), bleibt abzuwarten. Im Trainervergleich spricht die Quote zwar für den Portugiesen, der jedes seiner bis dato fünf Endspiele in einem internationalen Wettbewerb gewinnen konnte, dafür wartet mit Sevilla aber bekanntlich das Experten-Team der Europa League auf die AS Rom.