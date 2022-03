Sevilla ist wie eine Zeitreise für Spieler und Fans

Nach zwei Jahren voller Geisterspiele, Zugangsbeschränkungen und Restriktionen feierte die aktive Fanszene der Eintracht in Sevilla ihr Comeback auf großer Bühne. Der starke Auftritt der Mannschaft beim 2:1-Sieg gegen Betis rundete die Reise ab, Anhänger und Spieler bildeten eine perfekte Symbiose. Für viele fühlte sich der Kurztrip nach Andalusien wie eine Zeitreise an.

Aus Sevilla berichtet Julian Franzke

Die Arme gen Himmel gestreckt stand er da wie der König von Sevilla. Während sich die über 5000 Eintracht-Fans im Oberrang des altehrwürdigen Estadio Benito Villamarin die Kleider vom Leibe rissen und jubelten wie seit einer halben Ewigkeit nicht mehr, ließ er sich von seinen Mitspielern für seinen kunstvollen Flankenball über Claudio Bravo hinweg ins Tornetz feiern: Filip Kostic. Nach zwei tristen Jahren in leeren und halbvollen Stadien drückte diese Szenerie in der 14. Spielminute all die Herrlichkeit und all die Emotionen aus, die Fans wie Spieler so lange schmerzlich vermisst haben.

Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen lag schon viele Stunden vor dem Anpfiff eine ganz besondere Stimmung über der Stadt. Ob am imposanten Plaza de Espana, vor der riesigen Kathedrale oder in den engen Altstadtgässchen Sevillas, überall blitzte der Eintracht-Adler in der Sonne. So viel Sorglosigkeit und Lebensfreude gab es lange nicht mehr, für viele dürfte sich die Reise angefühlt haben wie eine kurze Flucht aus der Realität, die vom furchtbaren Krieg in der Ukraine und Corona dominiert wird. Auch die Atmosphäre nach dem Schlusspfiff erinnerte an bessere Zeiten: Das Stadion hatte sich bis auf den Gästeblock schon komplett geleert, als die Mannschaft noch immer mit ihren frenetischen Anhängern den 2:1-Erfolg feierte.

Es ist unglaublich, was unsere Fans liefern. Ich hoffe, dass das wieder zur Normalität wird. Djibril Sow

Trainer Oliver Glasner wirkte auf dem Podium im Pressekonferenzraum regelrecht beseelt und glückselig. "Das war ein großartiger Europa-League-Abend mit einer fantastischen Leistung von uns. Das ist der emotionale Lohn, den du nicht kaufen kannst. Diese Gefühle, das ist wahnsinnig schön", sagte der Coach. Und auch Djibril Sow bekannte: "Ich habe das sehr vermisst, davon leben wir und damit holst du dir die letzten Prozente für diese Spiele. Da muss man auch mal ein Lob aussprechen: Es ist unglaublich, was unsere Fans liefern. Ich hoffe, dass das wieder zur Normalität wird." Erfreulicherweise verzichteten die Ultras bei ihrer Rückkehr nach zweijähriger Abstinenz auf das Abbrennen von Pyrotechnik, die Szenerie im Stadion war überaus friedlich. Hässliche Bilder gab es später allerdings aus der Stadt, wo Frankfurter Hooligans eine mit Anhängern von West Ham United bevölkerte Bar überfielen und sich eine Straßenschlacht lieferten.

Im Internet kursieren einige Videos von diesen Knallköpfen. Die Engländer spielen am Donnerstagabend bei Betis' Stadtrivalen FC Sevilla - eine denkbar unglückliche Konstellation. Das positive Gesamtbild trübte dieser Zwischenfall jedoch nur wenig, zumal die Polizei die Lage schnell unter Kontrolle hatte.

Die Mannschaft bedankte sich für den Support mit einer starken Leistung und setzte ihren Aufwärtstrend nach dem 4:1 in Berlin fort. Glasner bewies Mut, indem er die gleiche offensive Startelf wie vier Tage zuvor im Olympiastadion aufs Feld schickte. Das war eine gut nachvollziehbare Entscheidung, allerdings hatte der mit seinen 20 Jahren noch recht unerfahrene Ansgar Knauff auf dem rechten Flügel einige Probleme. Nach seiner tollen Leistung gegen Hertha BSC verlor er zu viele Bälle und lief sich einige Male fest.

Dafür lieferten allen voran Kostic, Jesper Lindström, Daichi Kamada und auch Sow eine starke Leistung ab. Trotz einiger hektischer Phasen in der ersten Hälfte agierte die Mannschaft insgesamt geschlossen und kompakt, durch gutes Pressing hielt sie die Hausherren meist vom eigenen Sechzehner fern. "Sie hatten Ballbesitz, wo es uns nicht so wehgetan hat", konstatiert Sow. Und Glasner analysiert: "Wir haben über weite Strecken sehr kompakt agiert und dem Gegner wenig Räume gegeben. Nach vorne waren wie immer wieder gefährlich, es gab viele richtig gute Situationen, wo wir die Tiefe attackiert haben. Das war ein absolut gelungener Europe-League-Abend."

Der einzige Wertmutstropfen ist die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Angesichts von 7:2 Chancen für Frankfurt muss man feststellen: Selbst ein 4:1 wäre absolut leistungsgerecht gewesen. Allen voran Rafael Borré hätte für klare Verhältnisse sorgen müssen, neben einem Strafstoß vergab der Stürmer noch zwei weitere Großchancen. Das Rückspiel in einer Woche verspricht deshalb noch einmal Hochspannung. Sportvorstand Markus Krösche ist voller Zuversicht: "In Sevilla zu gewinnen, ist ein Riesenerfolg. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und eine sehr gute Ausgangsposition." Die Reise durch Europa soll weitergehen und die Eintracht möglichst noch einmal nach Sevilla zurückführen, wenn am 18. Mai das Endspiel im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan steigt. J