Sevilla angelt sich Ex-Herthaner Ejuke

Der FC Sevilla hat am Montag seinen ersten Neuzugang für diesen Sommer bekanntgegeben - einen ehemaligen Hertha-Stürmer: Chidera Ejuke bindet sich bis 2027 an die Andalusier. Der Nigerianer kommt von ZSKA Moskau und war 2023/24 an Royal Antwerpen verliehen. Zuvor lief er leihweise ein Jahr für die Berliner auf, spielte dort schon mit seinem neuen Teamkollegen Dodi Lukebakio zusammen, hinterließ aber keine großen Spuren (20 Bundesliga-Partien, null Tore, drei Assists).