"Seuchenvogel": Marina Hegering fällt wieder aus

Vor dem Pflichtspielauftakt 2022 ist die Personalsituation bei den Frauen des FC Bayern München angespannt.

Der Deutsche Meister muss im Heimspiel gegen den in dieser Saison noch sieglosen SC Sand am Sonntag (16 Uhr) auf Carolin Simon (Covid 19) und möglicherweise auch auf Giulia Gwinn verzichten, die sich nach zehntägiger Quarantäne noch freitesten muss. Außerdem fallen die Langzeitverletzten Sydney Lohmann, Ivana Rudelic sowie Torhüterin Laura Benkarth aus.

Und überaschenderweise auch Abwehrchefin Marina Hegering, die in der Vorrunde wegen nicht näher definierter körperlicher Probleme ohnehin schon eine längere Zwangspause einlegen musste, aber im November ihr Comeback feiern konnte. Die aktuelle Ausfallzeit ist laut Bayern-Trainer Jens Scheuer "nicht wirklich absehbar". Im Idealfall kehrt Hegering in zwei Wochen zurück.

Hegering hat einen leichten Knorpelschaden

Die 31-Jährige leidet an einem Knorpelschaden im Knie, der sich nach der ersten Woche der Vorbereitung bemerkbar gemacht hatte. "Marina ist unser Seuchenvogel", bedauert Scheuer. "Sie ist eine extrem wichtige Spielerin für uns, eine Säule."

Auch für die Nationalmannschaft hat der Ausfall der Innenverteidigerin Auswirkungen. Für das Test-Turnier in England mit den Spielen gegen Spanien (17. Februar), Kanada (20. Februar) und Gastgeber England (23. Februar) wird Hegering damit ausfallen.

Für Kumagai könnte es reichen

Möglicherweise gerade noch rechtzeitig kommt Bayerns Abwehrspielerin Saki Kumagai zurück. Die japanische Nationalspielerin war bei der Asien-Meisterschaft im Einsatz und soll planmäßig am Samstagabend wieder in München landen und könnte am Sonntag, wenn erstmals in der Allianz Arena gespielt wird, auflaufen.

Vor dem 13. Bundesliga-Spieltag liegt der Bayern München mit 28 Punkten nur einen Zähler hinter Herbstmeister und Tabellenführer VfL Wolfsburg, der am Sonntag Werder Bremen empfängt, auf Rang zwei der Bundesliga.

