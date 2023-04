Setzt Waldhof ein letztes Lebenszeichen in Sachen Aufstieg?

Der Aufstieg ist bei Waldhof Mannheim nach drei Niederlagen in Folge in weite Ferne gerückt. Bleibt ein Sieg gegen die Freiburger Zweitvertretung aus, kann dieses Thema wohl endgültig beiseite geschoben werden.

Zurzeit herrscht Ernüchterung bei Waldhof Mannheim. Auch im vierten Drittligajahr wird es vermutlich nichts mit der Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus. Seit dem Zweitligaabstieg in der Saison 2002/2003 tölpeln die Kurpfälzer dauerhaft in tieferen Ligen vor sich hin - seit 2020 ist man immerhin wieder zurück in der dritten Liga.

Doch befriedigen tut dies die ambitionierten Mannheimer keineswegs. Die Worte des Mäzen Bernd Beetz vor Beginn der Saison bekräftigten dies: Das Ziel sei der direkte Aufstieg, hatte er damals gesagt.

Kein leichtes Restprogramm für den Waldhof

Dass die Mannheimer diese Platzierung bis zum Saisonschluss Ende Mai erreichen scheint Stand jetzt sehr unrealistisch: Nach der dritten Niederlage in Folge in Saarbrücken (1:2) sind die Aufstiegsränge punktemäßig weit entfernt. Auf den Relegationsplatz beträgt der Rückstand momentan fünf Punkte - sogar acht Zähler müssten noch für den direkten Aufstieg aufgeholt werden.

Hinzu kommt: Nach den jüngsten Niederlagen gegen die Spitzenteams Wiesbaden, Osnabrück und Saarbrücken wartet auch in den kommenden Spielen keine Laufkundschaft. Nach Freiburg (Samstag, 14 Uhr LIVE! bei kicker) warten Auswärtsfahrten nach Essen sowie Dresden. Bezeichnend für die aktuell nicht gerade aussichtsreiche Lage sind auch die Worte von Trainer Christian Neidhart: "Wir können uns noch für den DFB-Pokal qualifizieren", vermeidet der 54-Jährige das Wort Aufstieg.

Katastrophale Defensive als Hauptmanko

Einer der Gründe, wieso der Waldhof in Sachen Aufstieg zurzeit recht wenig mitzureden hat, ist die Defensive. Mit ganzen 51 Gegentoren aus 30 Spielen hat kein Team in der Top 15 der Liga mehr Tore als die Kurpfälzer kassiert.

Zur Entspannung der Lage trägt der mögliche Ausfall von Kapitän Marcel Seegert ebenfalls nicht bei. Der Innenverteidiger trainiert zurzeit nur individuell - sein Einsatz ist mehr als fraglich. Selbiges gilt für die Offensivkraft Adrien Lebeau.