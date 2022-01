Setzt Glasner seine Serie gegen Augsburg fort?

Beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund (2:3) endete für Eintracht Frankfurt die kleine Serie mit drei Siegen zum Hinrundenfinale. Die Statistik zum kommenden Gegner macht der SGE Mut.

Alle Serien enden irgendwann - aber über die 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende dürften sich die Frankfurter ganz besonders geärgert haben. Denn nach einer 2:0-Führung gab das Team von Trainer Oliver Glasner nicht nur den Sieg aus der Hand, sondern vermasselte auch gleich den ersten Neujahrsvorsatz des Trainers. Der wollte die gute Form aus dem zurückliegenden Dezember mit in den Januar nehmen. Zumindest im ersten Spiel klappte das nicht.

Die Bilanz der letzten acht Spiele ist weiterhin beachtlich

Am Sonntagnachmittag (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht nun das zweite Spiel des Jahres 2022 an und die Vorzeichen stehen deutlich besser. Denn trotz des Serienendes gegen Dortmund bleibt die Bilanz der Hessen stark: An den jüngsten acht Spieltagen verlor die Eintracht nur gegen den BVB sowie gegen den aktuellen Tabellendritten Hoffenheim (ebenfalls 2:3). Ansonsten gab es sechs Siege. In allen acht Partien lag die Eintracht zwischenzeitlich in Führung.

Augsburg liegt Glasner

Auch der kommende Gegner FC Augsburg scheint der Eintracht zu liegen. Cheftrainer Oliver Glasner ist gegen den FCA sogar noch ganz ohne Niederlage: Die beiden Gastspiele in der Fuggerstadt gewann er mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg, während die drei Heimauftritte gegen den FCA jeweils remis endeten. Frankfurt holte zehn Punkte aus den jüngsten vier Duellen mit Augsburg - eine hervorragende Bilanz.

Das liegt auch an der erstarkten Offensive: In acht der vergangenen zehn Pflichtspiele in Europa League und Bundesliga erzielten die Adlerträger mindestens zwei Treffer. Nur zweimal in dieser Saison glückte der Eintracht bislang kein Erfolg: Ausgerechnet beim 0:0 gegen Augsburg am 2. Spieltag sowie beim 0:2 gegen Bochum am 9. Spieltag.

Dass es vor dem Kasten des Gegners läuft, liegt dabei auch an Filip Kostic. Der Außenbahnspieler aus der linken Seite ist gemeinsam mit Rafael Borré (sechs Tore, vier Vorlagen) Top-Scorer der SGE (drei Tore, sieben Vorlagen). Nun steht er vor seinem 50. Assist für Frankfurt.

Kostic und die 50

Der einzige Eintracht-Profi, der diese Marke seit Erfassung der Vorlagen 1988/89 schon knackte, ist Uwe Bein (65). Unter den aktuellen Bundesligaprofis gaben nur Thomas Müller (183), Marco Reus (71), Joshua Kimmich (54), Patrick Herrmann (53) und Robert Lewandowski (50) so viele Vorlagen für ihren aktuellen Verein.