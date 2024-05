"Setzen Verjüngungskur fort": Fahrner wird Saarbrückens dritter Neuzugang

Der 1. FC Saarbrücken hat in Philipp Fahrner den dritten Neuzugang zur kommenden Saison präsentiert. Der 21-Jährige kommt von der Zweitvertretung des SC Freiburg, mit der er erst Vizemeister wurde und ein Jahr später abstieg.

Trotz des sportlichen Abstiegs mit der Zweitvertretung des SC Freiburg bleibt Philip Fahrner auch in der kommenden Saison der 3. Liga erhalten. Der 21-jährige Außenverteidiger, der auch im Mittelfeld spielen kann, verlässt den Sport-Club und schließt sich ablösefrei dem 1. FC Saarbrücken an. Das gaben die Saarländer am Montagnachmittag bekannt, machten jedoch keine genauen Angaben zur künftigen Vertragslaufzeit.

"Wir setzen unsere Verjüngungskur konsequent fort und haben mit Philip Fahrner einen sehr gut ausgebildeten Spieler mit Perspektive verpflichtet", freut sich Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger über die dritte Sommer-Neuverpflichtung nach Chafik Gourichy und Phillip Menzel. Fahrner sei technisch und taktisch sehr versiert, variabel einsetzbar und verfüge über "eine große Mentalität auf dem Platz". "Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt im Profibereich machen wird", so der Vereinsvertreter.

Teil der Freiburger Vizemeister von 2023

Fahrner kam 2017 im Alter von 14 Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum in Freiburg und durchlief in den folgenden Jahren alle Jugendabteilungen der Breisgauer. In der Saison 2021/22 debütierte er schließlich für den SC Freiburg II in der 3. Liga und war in der darauf folgenden Spielzeit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Trainer Thomas Stamm, die sensationell die Vizemeisterschaft hinter der SV Elversberg errang.

In der laufenden Spielzeit, in der der 21-Jährige 27-mal zum Einsatz kam und wohl für das finale Heimspiel gegen Viktoria Köln am kommenden Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aufgrund einer Schulterverletzung ausfällt, kam die zu großen Teilen neu aufgestellte U 23 der Breisgauer jedoch etwas unter die Räder und steht bereits vor dem letzten Spieltag als Absteiger und Tabellenletzter fest.

Fahrner wird den Gang in die Regionalliga Südwest mit seinem Ausbildungsverein nicht mehr antreten, für dessen Zweitvertretung er insgesamt 59 Spiele bestritt (vier Tore, eine Vorlage). Ein Einsatz in der Bundeliga blieb ihm indes verwehrt.

Fahrner schwärmt vom Ludwigspark

"Ich war beim letzten Heimspiel des FCS gegen meinen Ausbildungsverein im Stadion und bin beeindruckt von der herausragenden Stimmung im Ludwigspark. Saarbrücken ist einfach ein mega Traditionsverein mit viel Entwicklung und großem Potenzial!", blickt der Spieler mit Freude auf seinen neuen Verein, die Mannschaft und das Umfeld.