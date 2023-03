"Setz den Turbo an": Popps Gedanken vor dem Führungstreffer

Alexandra Popp brachte die Frauen vom VfL Wolfsburg gegen PSG "glücklich" in Führung. Die 31-Jährige schilderte im Anschluss ihre Gedankengänge vor dem 1:0.

Nach der Niederlage im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern (0:1) und dem damit einhergehenden Verlust der Tabellenführung wackelten die Wölfinnen auch zunächst am Donnerstag in der Women's Champions League. Paris drängte im Viertelfinal-Rückspiel auf die Führung, doch auf der Gegenseite traf Alexandra Popp mit dem ersten Torschuss.

Die Kapitänin hätte den Sprint vor ihrem Torschuss aber beinahe gar nicht erst angezogen. Nachdem die 31-Jährige ein Zuspiel von Sandy Baltimore an der Mittellinie abgefangen hatte, setzte sie Felicitas Rauch auf der linken Seite in Szene und trabte für eine kurze Zeit weiter. "Ich wollte erst stehen bleiben und wen anders den Raum überlassen, aber habe dann gesehen, dass keiner reinläuft und gedacht: 'Okay, setz den Turbo an'", schilderte Popp gegenüber Wolfsburgs Vereins-TV ihre Gedanken vor ihrem Tor.

Was ist es? Eine Schussgrätsche. Alexandra Popp

Sie habe dann während des Sprints Oriane Jean-Francois im rechten Augenwinkel gesehen und sei deswegen eher in den Ball "reingegrätscht". Daher brachte sie den Ball, der über Torhüterin Sarah Bouhaddi hinweg ins Netz flog, auch nur noch im Fallen aufs Tor - und wusste im Interview selbst nicht genau, wie sie den Abschluss bezeichnen sollte. "Was ist es? Eine Schussgrätsche. Auf jeden Fall habe ich gedacht, du nimmst ihn jetzt mit dem Ersten. Am Ende war es tatsächlich Glück, dass er noch hinten reinfliegt", gab die Torschützin zu.

Obwohl PSG schnell geantwortet hatte, feierte der VfL dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang letztendlich verdient den Einzug ins Halbfinale. Wobei die Wolfsburgerinnen selbst wussten, dass sie es unnötig spannend gemacht hatten. So trafen Popp, Lena Oberdorf und Sveindis Jonsdottir jeweils das Aluminium. "Klar, möchte man so früh wie möglich den Deckel draufmachen. Letztendlich ist es aber eine Mentalitätsfrage das Ergebnis zu halten und das haben wir auch geschafft", erklärte Felicitas Rauch.

Wolfsburgerinnen blicken zuversichtlich aufs Halbfinale

Damit führte auch ein Mannschaftsabend zum Erfolg, der die Sinne für die Ziele in diesem Jahr nochmal schärfen sollte. "Nach dem Spiel gegen Bayern haben wir uns nochmal als Mannschaft zusammengetan, einen wunderschönen Abend gehabt, um uns als Mannschaft die Situation vor Augen zu führen", verriet die Linksverteidigerin.

Nun kommt es in etwas mehr als drei Wochen im Halbfinale zur Wiederauflage des vergangenen Viertelfinals gegen Arsenal. Die Wolfsburgerinnen lobten zwar die Qualität der Gunners, zeigte sich aber dennoch optimistisch: "Wenn man wieder die Mentalität auf den Platz bringt, dann bin ich sehr guter Dinge den letzten Schritt auch gehen zu können", erläuterte Popp, die dann wahrscheinlich erneut mit ihrer Einstellung vorangehen wird.