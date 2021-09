"Servus Minga": Peterka fliegt nach Buffalo, um zu bleiben

Nationalspieler John Peterka hat sich vom EHC Red Bull München verabschiedet und will sich bei den Buffalo Sabres für einen NHL-Platz empfehlen.

Peterka hat sich in dieser Woche vom EHC Red Bull München verabschiedet: "Ich würde mich gerne noch einmal bei allen meinen Mitspielern, Trainern, dem gesamten Staff und natürlich auch bei den Fans bedanken. Es war eine unvergessliche Zeit", erklärte das 19-jährige Sturmtalent auf der Vereinswebsite. Und verabschiedete sich standesgemäß auf bayerisch mit den Worten: "Servus Minga!"

Der gebürtige Münchner lief in den letzten zwei Jahren für den EHC auf und empfahl sich in insgesamt 74 DEL-Spielen mit 17 Toren und 15 Assists auch für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der WM 2021 in Riga (Lettland) gelangen dem Linksschützen in sechs Einsätzen ein Tor.

Große Chance an den Niagarafällen

Peterkas Entwicklung blieb natürlich auch bei den Buffalo Sabres nicht unbemerkt. Im Draft 2020 wählten ihn die Sabres in der 2. Runde an 34. Stelle aus. Ein Jahr später, im Juni 2021 unterschrieb das Talent einen Entry-Level-Kontakt. Ab nächster Woche kann sich der hart-arbeitende Zwei-Wege-Stürmer in den Training Camps in Buffalo für einen Platz im NHL-Aufgebot empfehlen. Das Team von den Niagarafällen befindet sich nach prominenten Abgängen in den letzten Monaten im Umbruch. Genau das könnte Peterkas Chancen erhöhen.

Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber nicht nervös. John Peterka

"Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber nicht nervös. Ich freue mich einfach riesig auf das, was mich in Nordamerika erwartet", sagte Peterka, der auf seinen Abflug wartet: "Ich warte noch auf mein Visum. Davon hängt ab, wann die Reise für mich beginnt. Ein bisschen was ist schon eingepackt."