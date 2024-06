Ex-Bremer Mai vergibt vom Punkt: Weiler holt mit Servette den Schweizer Pokal

Nach einem denkwürdigen Elfmeterschießen steht Servette Genf in der Schweiz als Pokalsieger fest. Das Team von Trainer René Weiler profitierte letztlich vom Fehlschuss eines deutschen Profis.

Hoch die Tassen: Die Pokalsieger aus Genf im Wankdorf-Stadion in Bern. AFP via Getty Images

27.710 Zuschauer, darunter mit Lara Gut-Behrami auch einer der alpinen Skistars der Eidgenossen, waren ins nicht komplett gefüllte Wankdorf-Stadion nach Bern geströmt, um das Pokalfinale 2024 zu sehen. Im Duell: der Ligadritte Servette Genf aus dem französischsprachigen und Vizemeister FC Lugano aus dem italienischsprachigen Teil der Schweiz. Sie sollten ein dramatisches Ende nach einem schleppenden Beginn erleben. Doch der Reihe nach.

Angefeuert von lautstarken Fans war Servette nach 23-jähriger Abwesenheit in diesen Showdown gegangen. Viel mehr ist über die ersten 90 Minuten auch gar nicht zu berichten. In der Schlussphase der regulären Spielzeit forderte Lugano vergeblich einen Elfmeter, nachdem der Genfer Keigo Tsunemoto den Ball an die Hand bekommen hatte. Der VAR überstimmte Schiedsrichter Alessandro Dudic jedoch nicht, der die Szene hatte weiterlaufen lassen.

Hart umkämpftes Drama: Servette-Angreifer Jeremy Guillemenot (li.) gegen Luganos Abwehrmann Lars Lukas Mai. AFP via Getty Images

Ex-Nürnberger Weiler wechselt Torwart und Sieg ein

In der Verlängerung griff Servette-Trainer René Weiler, in Deutschland aus seiner Nürnberger Zeit bekannt, dann spät zum taktischen Kniff: In der 119. Minute brachte er Reserve-Torwart Joel Mall, 2017/18 Schlussmann bei Darmstadt 98, für seinen Stamm-Keeper Jeremy Frick. Mall soll der bessere Elfmetertöter sein, musste aber zunächst einmal bei einem brandgefährlichen Schuss des Argentiniers Ignacio Aliseda verhindern, dass das Endspiel bereits nach der Verlängerung zu Ende war.

In der Lotterie hatte Lugano dann sage und schreibe drei Mal die Chance, den Deckel drauf zu machen. Hatte drei Mal die Hand am Pokal. Doch jedes Mal vergaben die Tessiner. Erst Jonathan Sabbatini, dann der Ex-Wolfsburger Renato Steffen, dann Albian Hajdari. Zwei der Schüsse parierte Mall, der seinem Ruf gerecht wurde - nebenbei auch selbst verwandelt. Und so kam es, wie es kommen musste: Beim 24. Schuss in diesem Elfmeter-Krimi scheiterte Lars Lukas Mai. Der aus dem Bayern-NLZ hervorgegangene ehemalige Werderaner hatte den allerersten Versuch des FC Lugano noch versenkt. Als er erneut antrat, gewann der 33-jährige Mall das Duell - und wurde zum Helden in diesem Endspiel.

Achter Cup-Sieg für Servette - Lugano in der CL-Quali

Servette bejubelte danach von den mitgereisten Fans frenetisch gefeiert den achten Cup-Sieg in der Klubgeschichte, den ersten nach 23 Jahren Wartezeit. Tief betrübt indes Lugano, nach dem 2:3 im Vorjahr gegen YB verloren die Südschweizer erneut ein Pokal-Finale. Nicht ganz so kleiner Trost: Der Vizemeister darf in der Qualifikation zur Champions League ran. Weil das eigene Stadion derzeit umgebaut wird, müssen die Fans allerdings nach Thun im Berner Oberland reisen, um ihre Mannschaft zu sehen.