Serras Schlenzer "hätte auch sonst wohin gehen können"

Janni Serra brachte Arminia Bielefeld sehenswert gegen Gladbach in Führung, das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage verleiht dem DSC zudem viel Selbstvertrauen im Abstiegskampf.

Janni Serra brachte Bielefeld mit diesem Schlenzer sehenswert gegen Gladbach in Führung. Getty Images

"Es war ein sehr umkämpftes Spiel mit einem gerechten Unentschieden", fasste Stefan Ortega Moreno die Punkteteilung gegen Gladbach am "Sky"-Mikrofon zusammen. Viel bekam der Bielefelder Schlussmann nicht zu tun, musste aber dennoch einmal hinter sich greifen. "Beide Mannschaften hatten schöne Angriffe und beide hätten heute gewinnen können", so Ortega Moreno weiter. Einer dieser schönen Angriffe leitete auch ein noch schöneres Tor zu Bielefelder Führung ein.

Patrick Wimmer tunnelte an der Außenlinie Nico Elvedi und schickte Janni Serra auf die Reise. Der Angreifer ließ im Strafraum drei Gladbacher aussteigen und schlenzte den Ball anschließend wunderschön aus 17 Metern ins linke Eck. Sein zweites Saisontor ist die Bestätigung seiner aufsteigenden Form, seit dem 16. Spieltag steht der Sommerneuzugang regelmäßig in der Startelf.

"Mit dem Kopf durch die Wand"

"Ich komme immer besser rein, die Spielzeit tut mir sehr gut und durch solche Aktionen hole ich mir natürlich Selbstbewusstsein", so Serra, der bei seinem Treffer dem Motto "mit dem Kopf durch die Wand" nachging. "Der Pass auf Wimmer war zu. Ich schieße nicht so oft von außerhalb des Sechzehners, der hätte auch sonst wohin gehen können, aber ich habe ihn gut getroffen", beschrieb der 23-Jährige den ersten Bundesliga-Heimtreffer der Bielefelder gegen Gladbach seit 2003.

Das Tor reichte zwar nicht zum Sieg, der zwölfte Zähler aus den letzten sechs Spielen lässt die Arminia im Kampf um den Klassenerhalt aber weiterhin gut dastehen. "Momentan machen wir es sehr gut", weiß Serra, das Selbstvertrauen sei zudem in der gesamten Mannschaft deutlich gestiegen.

In diesem Punkt ist die Arminia dem kommenden Gegner aus Hoffenheim derzeit überlegen, die TSG verlor in Mainz das vierte Pflichtspiel in Folge. "Wir werden unser Bestes geben, um dort auch zu punkten", blickt Serra voraus.