Serra: "Wir sind nicht die einzigen, die mit der Krise rumlaufen"

Am Ende stand die Arminia wieder mit leeren Händen. Trotz einer sehr ordentlichen Leistung, die mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte. Das sah auch Bielefelds Stürmer Janni Serra so, der nach der "sehr, sehr bitteren" 2:3-Niederlage gegen Kaiserslautern aber schnell zur Tagesordnung überging und schon die nächste Partie am Dienstag in Paderborn im Blick hatte.

"Wir haben verloren. Ich habe das jetzt schon abgehakt, wie das Ganze gelaufen ist. Das ist jetzt so, wir haben null Punkte. Das Spiel war okay, mehr nicht. Das nächste Spiel ist Dienstag, da muss der Akku wieder voll sein", sagte Serra direkt nach dem Lautern-Spiel. Der 24-Jährige sieht seine Mannschaft trotz der aktuell misslichen Lage am Tabellenende nicht chancenlos - nicht in Paderborn und nicht im Abstiegskampf der 2. Liga. "Wir sind noch in Schlagdistanz. Das ist die einzige Hoffnung, dass wirklich alle eng beieinander sind. Wir sind nicht die einzigen, die mit der Krise rumlaufen. Klar, wir haben die größte Krise, aber viele andere haben auch ihre Probleme. Da müssen wir unsere Chancen endlich mal nutzen und das Spiel einfach ziehen", sagte Serra.

Das Spiel gegen Kaiserslautern zeigte viele Aspekte, die die Arminia etwas positiver in die Zukunft schauen lassen könnte. Wenn da nicht die große Auswärtsschwäche in dieser Saison wäre. "Es sind viele positive Sachen dabei gewesen, keine Frage. Aber nach dem letzten Heimsieg gegen St. Pauli stand ich auch hier und habe gesagt, dass wir so weitermachen sollten. Aber passiert ist danach nichts. Wir sollten fokussiert bleiben und gucken, was wir schlecht gemacht haben und den Bock dann umstoßen. Wir müssen in Paderborn das gleiche Engagement bringen wie gegen Lautern, sonst bringt es nichts."

Serra: "Das war tatsächlich der erste Fallrückzieher in meinem Leben"

Serra überzeugte gegen die Pfälzer mit einer engagierten und laufintensiven Leistung, ganz große Torchancen waren aber nicht dabei. Einen Kopfball des Stürmers entschärfte FCK-Torhüter Andreas Luthe mit einer guten Parade, bei einem Schuss mit der Hacke sowie einem Fallrückzieher hatte er weniger Probleme. "Das war tatsächlich der erste Fallrückzieher in meinem Leben", sagte Serra. "Ich habe viel versucht, anzulaufen, torgefährlich zu sein und die Verteidiger unter Druck zu halten. Da ist mir gut gelungen." Trotzdem war nach 80 Minuten Schluss, Serra musste für Fabian Klos runter. "Ich wäre natürlich gerne auf den Platz geblieben, aber es geht darum, den anderen zu unterstützen und die Mannschaft nach vorne zu pushen. Das werde ich immer tun, auch wenn ich mit einer Auswechslung nicht immer einverstanden bin. Aber darum geht es in so einer Situation überhaupt nicht."