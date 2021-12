Serra "from Zero to Hero"

Lange hat er warten müssen, in seiner Karriere und auch in dieser Saison bei Arminia. Am Samstag erlebte Janni Serra in Leipzig sein erstes Bundesligator - und damit einen sehr emotionalen Moment.

Die Bilder sprachen für sich. "Für mich wird das immer ein besonderer Ort bleiben", sagte Janni Serra nach getaner Arbeit über das Leipziger Stadion, dessen Rasen er kurz zuvor geküsst hatte. In jener 57. Minute war das, direkt nach dem ersten Erstliga-Tor überhaupt in seinem Leben, das der 23-Jährige beim Bielefelder 2:0-Sieg für Arminia erzielt hatte. "Wenn man jahrelang davon träumt, in der Bundesliga ein Tor zu schießen, und es dann gelingt, gehen die Emotionen mal mit einem durch", so der Angreifer. Fernsehbilder zeigten ihn nach seiner direkt anschließenden Auswechslung, wie er mit einer Decke über dem Kopf auf der Bank saß - im kompletten Gefühlsrausch, bei dem offenbar auch einige Tränen der Freude und Erleichterung geflossen sind. Als Kind hatte er mit seinem Vater in der Heimat in Hannover auf der Tribüne gesessen und den dortigen Spielen zugeschaut. Nun die eigene Premiere, "jetzt, 18 Jahre später - ein Wahnsinnsweg. Besser geht es nicht, wirklich nicht".

Fehlstart gegen Bochum

Janni Serra - das ist innerhalb weniger Tage in Bielefeld eine Geschichte ganz nach dem Motto "from Zero to Hero". Am vergangenen Dienstag hatte Trainer Frank Kramer dem Angreifer das Vertrauen geschenkt und ihn beim 2:0-Sieg gegen Bochum in die Startelf befördert. Was folgte, war für Serra persönlich ein einziger Albtraum: Keine einzige überzeugende Szene, wenig Zweikampfstärke, wenig Passgenauigkeit, wenig Schnelligkeit, keine Torgefahr und - so schien es - auch keine Aussicht, in dieser Bielefelder Mannschaft einen Platz zu haben.

Dann die Auswärtspartie in Leipzig mit einem komplett veränderten Ex-Kieler. Mehrfach brachte dieser sich in die nadelstichartigen Offensivaktionen gegen die Sachsen ein, initiierte schließlich sein eigenes Tor mit einem öffnenden Pass auf Nebenmann Florian Krüger selbst. Beim Spielertausch mit Fabian Klos habe er dann jenem Kollegen, den er perspektivisch einmal als Stoßstürmer im Arminia-Angriff ersetzen soll, gesagt: "Wir müssen das Ding jetzt veredeln, sonst ist es lange nicht so schön."

Dass dies, obwohl Klos bald darauf mit einer Roten Karte wieder vom Platz musste, tatsächlich gelang, machte Serra genauso froh wie die gesamte Leistung seines Teams an diesem außergewöhnlichen Tag. "Wir haben 95 Minuten diszipliniert gespielt. Wir waren da, als Mannschaft. Wahnsinn, ich bin überwältigt, ein tolles Spiel. Wir haben brutal wenig zugelassen, die Räume so eng gemacht, wie es ging. Und dann waren wir zweimal eiskalt zur Stelle." 2:0 in Leipzig - ein Bielefelder Ausrufezeichen und eine Ansage von Janni Serra nach seinem befreienden Tor: "Ich bin froh, dass es geklappt hat. Es sollen noch weitere folgen."