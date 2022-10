Serra: "Emotionalstes Spiel, seitdem ich hier bin"

Viel Last fiel von den Spielern von Arminia Bielefeld nach dem Sieg gegen St. Pauli ab. Des Weiteren verriet Fabian Klos eine Vermutung, die sich bestätigen sollte.

Arminia Bielefeld durchlebte in der englischen Woche sämtliche Gefühlslagen. Zunächst die negativen Gefühle: Erst verloren sie in Hannover das dritte Ligaspiel in Folge (0:2) - und dann kamen sie im DFB-Pokal in Stuttgart unter die Räder (0:6). Zum Abschluss fühlten sie nach dem Befreiungsschlag gegen St. Pauli (2:0) dann aber große Freude - gepaart mit Erleichterung.

Dementsprechend fielen auch die Reaktionen nach dem Schlusspfiff aus. "Alles fällt ab", sagte beispielsweise Kapitän Fabian Klos, bei Matchwinner Janni Serra kam nach seinem Führungstreffer samt Jubelschrei "alles raus, was sich die letzte Zeit angeschaut hatte".

Bielefelds Taktik: "den einfachsten Fußball, den es gibt"

Den lang ersehnten Dreier musste sich die Ostwestfalen hart erarbeiten. Aufgrund der Verunsicherung spielte Bielefeld, "den einfachsten Fußball, den es gibt" - nämlich lange Bälle Richtung Zielspieler Klos. Es sei laut Trainer Daniel Scherning die Taktik gewesen, sich in das Spiel reinzuarbeiten.

Nachdem im ersten Durchgang St. Pauli noch deutlich stärker war, kam in Hälfte zwei mit jeder gelungenen Aktion das Selbstvertrauen beim DSC zurück, welches letztendlich im Führungstor mündete. Klos hatte aber wohl bereits damit gerechnet, dass seine Mannschaft mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel findet: "Ich wusste, dass St. Pauli merkt, dass es hinten raus eng wird, nach dem Pokalspiel."

Serra: Keine Blicke sind schlimmer als Beleidigungen

Mit dieser These sollte er Recht behalten: Denn in der Schlussphase führte Joker Serra, der für den Kapitän ins Spiel gekommen war, sein Team zum Sieg. Für den Doppel-Torschützen war der Sieg gerade mit Blick auf die Klatsche in Stuttgart enorm erleichternd. "Es war das emotionalste Spiel, seitdem ich hier bin, weil die Situation unfassbar Mist ist", so der 24-Jährige, der zugab, aufgeregt gewesen zu sein, weil die Zuschauer ihn in Stuttgart nicht mehr angesehen hätten. Dies sei aus seiner Sicht noch härter als "beleidigt zu werden".

Nach der Partie richteten die Arminen ihren Blick aber auch schon wieder nach vorne Richtung Fürth. Während Klos von einem ersten kleinen Schritt sprach, möchte Serra am Freitag (18.30 Uhr) den Sieg gegen die Hamburger "veredeln", um nicht wieder in eine Abwärtsspirale zu kommen.