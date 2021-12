Serra: "Da gehen die Emotionen mit einem durch"

Die Bielefelder feierten einen gelungenen Samstagnachmittag samt Sieg in Leipzig. Einer strahlte dabei mehr als die anderen.

Die 57. Minute in Leipzig lief, Serra schaltete in der Mitte am schnellsten und staubte zum 1:0 für Bielefeld ab. Ein besonderes Moment für den Stürmer, der im zwölften Bundesliga-Spiel den ersten Treffer erzielte. Er sank zu Boden, küsste den Rasen. Seine gute Laune wurde auch nicht dadurch getrübt, dass er direkt nach einem Treffer durch Fabian Klos ersetzt wurde. Serra schlug das Handtuch auf der Bank über den Kopf und ließ seinen Emotionen freien Lauf.

"Wenn man jahrelang davon träumt, in der Bundesliga ein Tor zu machen, und das heute gelingt, dann gehen die Emotionen mit einem durch. Ich bin sehr froh, dass es heute geklappt hat, es sollen noch viele weitere Tore folgen", strahlte Serra nach der Begegnung bei "Sky".

Die Bielefelder konnten mit ihrem Auftritt in Leipzig komplett zufrieden sein. Die Arminen standen defensiv sehr gut, waren vorne zweimal eiskalt zur Stelle und siegten mit 2:0. Auch von einer Roten Karte gegen Klos ließen sie sich nicht aus der Bahn werfen. "Wir haben 95 Minuten diszipliniert gespielt. Leipzig hatte sehr viel Ballbesitz, aber wir haben hinten alle zusammengearbeitet. Ich bin überwältigt von der Mannschaft, alle haben gekämpft", freute sich Serra. "Wir haben einfach sehr wenig zugelassen und die Räume eng gemacht. Vorne waren wir dann zweimal eiskalt zur Stelle."

Das brachte Bielefeld nun den zweiten Sieg in Serie und den dritten der Saison. Die Arminen sind an Patz 16 und 15 wieder voll dran. Seit Frank Kramers Amtsantritt im März 2021 spielte Arminia Bielefeld in der Bundeslig elfmal zu Null - häufiger als jeder andere Bundesligist in diesem Zeitraum.