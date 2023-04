Serientäter Fischer erwartet scharfe Bochumer

Die Personalsituation bei Union Berlin ist entspannt. In der Partie gegen Kellerkind Bochum könnte es aber hoch hergehen.

Der 1. FC Union Berlin kann im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Bochum (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf alle zuletzt üblichen Kader-Kandidaten zurückgreifen. Am Freitag beim Training mischten sich auch Lennart Grill und Jerome Roussillon wieder voll unter die Mannschaft.

Ersatztorwart Grill hat seinen Infekt überwunden, Außenverteidiger Roussillon seine muskulären Probleme. Weiter passen muss dagegen Mittelfeldmann Andras Schäfer, der nach überstandener Fußverletzung zwar Fortschritte macht, aber noch längst nicht spielfähig ist.

Eine frische Verletzung zog sich am Freitag in der nicht öffentlichen Einheit Nachwuchskeeper Yannic Stein zu. Trainer Urs Fischer wollte die verletzte Körperregion nicht benennen. Stein habe wegen einer "muskulären Geschichte" die Berliner Charité aufsuchen müssen, so Fischer.

Union-Trainer Fischer warnt vor Bochum: "Es wird nicht einfach"

Union liegt auf Rang drei und ist nach 19 Bundesliga-Heimspielen in Serie ohne Niederlage favorisiert. Den Tabellen-15. aus Bochum werden die Hauptstädter aber keinesfalls unterschätzen.

Zumal Bochum in den letzten beiden Auswärtsspielen bei Eintracht Frankfurt (1:1) und beim 1. FC Köln (2:0) sowie daheim gegen RB Leipzig (1:0) punkten konnte. Die jüngste 2:3-Heimpleite des VfL gegen den VfB Stuttgart könnte Bochum anstacheln. "Ich erwarte einen Gegner, der von Beginn an Schärfe ins Spiel bringen wird", so Fischer. "Es wird nicht einfach. Es gilt, unsere Reaktion in Dortmund zu bestätigen."

Beim BVB hatte Union dennoch mit 1:2 verloren. Mit diesem Resultat unterlagen die Eisernen auch im Hinspiel in Bochum. Der VfL stand zu diesem Zeitpunkt auf Rang 18. Diese Niederlage war jetzt noch mal Thema bei Union. Fischer ließ seinen Akteuren vorab noch mal die eine oder andere Videoszene zeigen. "Wir hoffen, dass es am Sonntag anders ausschaut", erklärte der Schweizer.

Aktuell steht Union auf einem Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Die Königsklasse wird aber weiter nicht als Hauptziel ausgerufen. Allgemein soll einer der drei internationalen Wettbewerbe erreicht werden.