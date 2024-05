Serie hält: Swiatek beschenkt sich am Geburtstag selbst

Topfavoritin Iga Swiatek siegte an ihrem Geburtstag in zwei Sätzen und machte sich dabei selbst das beste Geburtstagsgeschenk. Die Polin hält somit auch ihre tolle Serie aufrecht.

Iga Swiatek hielt sich verschämt die Hände vors Gesicht, als die Zuschauer am Court Philippe-Chatrier ihr schiefes Geburtstagsständchen anstimmten. Dann aber wurde die Polin zur Dirigentin und hauchte ein "Thank you" ins Mikrofon. Die sportliche Vorstellung der aktuell besten Spielerin der Welt an ihrem 23. Geburtstag war dafür alles andere als peinlich. Durch einen Zweisatzsieg steht die Weltranglistenerste souverän im Achtelfinale der French Open.

"Ich musste geduldig sein gegen Marie. Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe", sagte Swiatek nach dem 6:4, 6:2 gegen Marie Bouzkouva, ihrem bereits 17. Sieg in Folge bei ihrem Lieblingsturnier in Paris. In der Runde der besten 16 trifft die dreimalige Roland-Garros-Siegerin erneut auf eine ungesetzte Kontrahentin, die Russin Anastasia Potapova.

Swiatek, Siegerin in den Jahren 2020, 2022 und 2023, präsentierte sich gegen die Nummer 42 der Welt deutlich gefestigter als in ihrem aufreibenden Zweitrundenmatch gegen die frühere Ranglistenerste und viermalige Majorsiegerin Naomi Osaka aus Japan, gegen die sie über drei Sätze hatte gehen müssen und ganz dicht vor dem Aus stand.

Serie hält weiter an

"Ich fühle mich körperlich gut", sagte Swiatek und verwies auf ihren spielfreien Donnerstag: "Ich habe nicht das Gefühl, dass mir das Match im Gedächtnis geblieben ist. Aber wir werden es am Ende des Turniers sehen."

Noch länger ungeschlagen als Swiatek in Paris blieb zuletzt die Belgierin Justine Henin, die zwischen 2005 und 2010 bei dem Event gar 24 Matches in Folge gewann. Durch ihren dritten Sieg in diesem Jahr steht die Serie der Polin bei aktuell 17 Partien ohne Niederlage bei den French Open.