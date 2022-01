Serie geht weiter: Draisaitl erzielt Doppelpack bei Oilers-Sieg

Auch dank einer starken Leistung von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihren vierten Sieg in Serie eingefahren.

Die Aufholjagd der Edmonton Oilers in der NHL geht weiter - und Leon Draisaitl trägt einen Großteil dazu bei. Der 26-Jährige erzielte beim 7:2 bei den Montreal Canadiens zwei Treffer. Für die Oilers war es der vierte Sieg in Serie nach zuvor sieben Niederlagen. Draisaitl hat in 40 Saisonspielen 31 Saisontore erzielt und führt die Liga in dieser Statistik an.

Kane trifft sofort

Bei den Oilers trug sich auch Evander Kane (30) in die Torschützenliste ein. Edmonton hatte den Kanadier erst einen Tag zuvor unter Vertrag genommen. Kane war im Oktober wegen eines Verstoßes gegen das Corona-Protokoll für 21 Spiele gesperrt worden, die San Jose Sharks hatten sich Anfang Januar von ihm getrennt.

US-Medien hatten berichtet, dass Kane mit einem gefälschten Impfzertifikat aufgefallen sei. Die NHL bestätigte dies nie. Zuvor war Kane wegen seiner Vorliebe für Glücksspiele ins Zwielicht geraten und hatte das Trainingscamp der Kalifornier aufgrund von Anschuldigungen häuslicher Gewalt verpasst.

Detroit verliert gegen Toronto

Zumindest persönlich gut lief es auch für Moritz Seider. Der 20 Jahre alte Defensivspieler der Detroit Red Wings gab zwei Vorlagen, konnte die 4:7-Heimniederlage gegen die Toronto Maple Leafs aber nicht verhindern. Zu Beginn des letzten Drittels lagen die Red Wings noch 4:2 vorne, doch fünf Tore der Kanadier binnen zehn Minuten drehten das Spiel. Damit schwinden die Play-off-Hoffnungen für Detroit immer weiter.

Tim Stützle (20) blieb beim 1:2 der Ottawa Senators gegen Anaheim Ducks ohne Torbeteiligung.