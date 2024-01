Serie endet: Nationalspieler Kastner fehlt München sechs Wochen

Der deutsche Nationalspieler und Vize-Weltmeister Maxi Kastner wird dem EHC Red Bull München in den nächsten Wochen aufgrund einer Beinverletzung fehlen. Damit endet zudem eine beeindruckende Serie.

Das Sechs-Punkte-Wochenende des EHC Red Bull München zuletzt wurde bereits am Freitagabend beim 6:3-Auswärtserfolg bei den Kölner Haien durch die Verletzung von Nationalstürmer Maxi Kastner etwas getrübt. Nun herrscht Gewissheit: Kastner wird den Münchnern mindestens sechs Wochen aufgrund einer Beinverletzung fehlen. Das gab der amtierende deutsche Meister in einer Vereinsmeldung bekannt.

Kastner, der in der laufenden Spielzeit in 35 Spielen viermal traf und 17 Assists beisteuerte und damit vierbester Angreifer im Kader der Münchner ist, wird den Landeshauptstädtern damit in den wichtigen Wochen im Kampf um eine gute Ausgangslage für die Playoffs fehlen. "Jetzt heißt es Mund abwischen, in der Reha alles geben und möglichst noch stärker zurückkommen", so der 31-Jährige.

Kastners beeindruckende Serie endet

Für den Vize-Weltmeister von 2023 geht damit eine beeindruckende Serie zu Ende. Denn Kastner stand in dieser und der vergangenen Spielzeit in allen Ligaspielen auf dem Eis. Letztmals fehlte er am 9. März 2022. Nun wird er laut Klub "voraussichtlich bis Ende Februar" aussetzen müssen.