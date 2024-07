Serie-A-Rückkehr für Joao Cancelo?

Der inzwischen 30-jährige Außenverteidiger Joao Cancelo steht eigentlich noch bis 30. Juni 2027 bei Manchester City unter Vertrag. Doch dem Vernehmen nach setzt der dortige Trainer Pep Guardiola nicht mehr große Stücke auf den Portugiesen. Laut "La Stampa" bieten die Skyblues den Profi deswegen an Juventus und Inter Mailand an, um den zuletzt an Bayern und Barcelona verliehenen Akteur gänzlich für um die 25 Millionen Euro loszuwerden. Joao Cancelo hat in seiner Karriere bereits für Juve und Inter gekickt.