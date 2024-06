Sergio Lopez: Ein Königlicher für die Lilien

Vom Estadio Bernabeu über Basel ans Böllenfalltor. Darmstadts Neuzugang Sergio Lopez hat eine aufregende Vita hinter sich, die zugleich auf eine vielversprechende Perspektive bei den Lilien schließen lässt.

Künftig für die Lilien am Ball: Sergio Lopez. IMAGO/Pius Koller

Dieser Lilien-Coup lässt mächtig aufhorchen, jedenfalls mit Blick auf die Vita der am Freitagabend bekanntgegebenen Verpflichtung: Der rechte Schienenspieler Sergio Lopez (25) kommt ablösefrei vom Schweizer Erstligisten FC Basel, für den der Deutsch-Spanier seit 2021 immerhin 55 Partien in der Schweizer Super League absolviert hat, zudem 21 Mal in der Conference League (inklusive Quali) zum Einsatz kam.

Jäh gebremst wurde die hoffnungsvolle Laufbahn des 1,79 Meter großen Außenbahnakteurs im August 2023, als Lopez im Training einen Kreuzbandriss erlitt und dadurch praktisch die gesamte abgelaufene Saison verpasste. Erst an den letzten beiden Spieltagen im Mai stand der Profi wieder auf dem Rasen.

2018 das Debüt als Real-Profi im Bernabeu gegen AC Mailand

Dieser verletzungsbedingte Karriereknick war vermutlich überhaupt erst die Voraussetzung, Lopez ans Böllenfalltor locken zu können. Schließlich stand der in Remscheid geborene Sohn spanischer Einwanderer als Teenager sogar kurz vorm Durchbruch bei Real Madrid. Als Grundschüler war Lopez mit seinen Eltern wieder in deren Heimat zurückgekehrt, spielte Fußball beim Provinzklub Santa Marta - ehe er 2016 in den Fokus der Scouting-Abteilung von Real Madrid geriet.

Die Königlichen holten den damals 16-Jährigen, der in der von Real-Legende Guti gecoachten U 19 zur Stammkraft avancierte und mit 18 Jahren prompt seinen ersten Profivertrag beim Weltklub unterschrieb. Im Sommer 2018 reiste der Youngster dann mit dem auch damals amtierenden Champions-League-Sieger zur Vorbereitung in die USA und debütierte anschließend beim Test gegen die AC Mailand unter Trainer Julen Lopetegui vor großer Kulisse im Estadio Bernabeu.

Lieberknecht: "Offensiv ausgerichteter Wing Back, der uns Variabilität verschafft."

Lopetegui berief seinen Schützling daraufhin sogar in den Kader für den UEFA-Supercup gegen Atletico - und legte laut übereinstimmenden Medienberichten sein Veto gegen einen Verkauf des Spielers ein, als Premier-League-Klub AFC Bournemouth mit einer Ablöse-Offerte in Höhe von fünf Millionen Euro auf den Plan trat.

Die große Karriere bei Real blieb Lopez dann freilich doch versagt. Zwei Saisons absolvierte er bei der Zweitvertretung Real Madrid Castilla, wo er in Raul einen weiteren Weltstar als Trainer erlebte. Es folgte eine Ausleihe zum Zweitligisten Real Valladolid - und 2021 der Wechsel nach Basel.

Dort war Lopez bis zu seiner schweren Verletzung über weite Strecken Stammspieler, obwohl er im Herbst 2022 durch einen Syndesmoseriss schon einmal zurückgeworfen wurde. Darmstadts Verantwortliche schwärmen nun unisono von ihrer Neuverpflichtung. "Sergio ist ein offensiv ausgerichteter Wing Back, der rechts und links einsatzbar ist und uns zusätzliche Variabilität verschafft", erklärt Trainer Torsten Lieberknecht. Sportdirektor Paul Fernie ergänzt: "Er ist top ausgebildet, bringt Geschwindigkeit und Dynamik mit und deckt so wichtige Komponenten für diese Kaderposition ab. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat.